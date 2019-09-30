血型不同為什麼不能輸血？

中評社北京9月30日電／大家都知道血型分為A型、B型O型以及AB型，並且血型不同的人之間不能互相輸血，可是大家知道這是為什麼嗎？



自1901年Landsteiner（蘭德施泰納）發現第一個人類血型系統——ABO血型系統以來，至今已發現35個不同的紅細胞血型系統。醫學上較重要的血型系統是ABO、Rh、MNSs、Lutheran、Kell等，將這些血型的血液輸入給血型不相容的受血者，都可引起浴血性輸血反應，其中與臨床關係最為密切的是ABO血型系統和Rh血型系統

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血型的分型根據紅細胞膜上是否存在A抗原和B抗原可將血液分為四種ABO血型：紅細胞膜上只含A抗原者為A型；只含B抗原者為B型；含有A與B兩種抗原者為AB型；A和B兩種抗原均無者為0型。不同血型的人的血清中含有不同的抗體，但不會含有與自身紅細胞抗原相對應的抗體。在A型血者的血清中，只含有抗B抗體；B型血者的血清中只含有抗A抗體；AB型血的血清中沒有抗A和抗B抗體；而0型血的血清中則含有抗A和抗B兩種抗體。



如果將兩種不同的血型混合到一起，則A細胞的抗原和B細胞的抗體特異性結合產生抗原抗體反應，紅細胞可凝集成簇，這一現象稱為紅細胞凝集。在補體的作用下，可引起凝集的紅細胞破裂，發生溶血。當輸入血型不相容的血液時，在血管內可發生紅細胞凝集和溶血反應，嚴重時甚至危及生命。就像鎖和鑰匙的關係，A型血的鑰匙要是插入B型血的鎖就會導致鎖“壞掉”，這就是我們常說的溶血反應，同時也會危及生命。



當受血者ABO血型鑒定困難時，不少人認為可以使用“萬能供血者”的0型血輸給任何ABO血型的人，這種做法其實是不可取的。因為O型血的紅細胞上雖然沒有A和B抗原，不會被受血者的血漿所凝集，但O型血的血漿中存在抗A和抗B抗體，這些抗體能與其他血型受血者的紅細胞發生凝集反應。



總而言之，血型是我們每個人生來就不可更改的，相同血型間的人經過檢測合格後可以互相輸血，不同血型間的人嚴禁輸血，而把O型全血看作萬能血的觀點也應該糾正。



（來源：新華網）