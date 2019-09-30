七臥底警遭圍攻　鳴實彈槍逼退暴徒

警方速龍小隊在夏道拘捕多名黑衣暴徒。香港文匯報 中評社香港9月30日電／警方昨日在金鐘快速出擊，將暴徒趕往灣仔方向，大批暴徒邊逃跑邊放火，其中近百暴徒下午聚集在莊士敦道近修頓球場對出時，多名喬裝臥底便衣警員抽出警棍追捕暴徒，但遭至少30名暴徒圍攻及企圖搶犯。據現場消息稱，有7名便衣警與暴徒短兵相接，且戰且退，當第二度遭圍攻時身陷險境，其中一名便衣警拔槍鳴響示警，嚇退暴徒才得以全身而退。這是一個月內，便衣警第三次在生死邊緣、別無選擇下開槍逼退暴徒。



香港文匯報報道，昨午5時許，執行以情報主導任務的喬裝臥底便衣警，在灣仔修頓球場對出莊士敦道，目睹大批黑衣暴徒由金鐘潰逃而至，其間約7名身上有特殊標誌的臥底便衣警，拔出伸縮警棍追捕暴徒，有暴徒揮動行山杖反抗，暴徒高呼“有狗呀、走呀！”



脫身後由同僚護送撤離



隨後約30名暴徒追打7名便衣警，當便衣警退至莊士敦道和春園街交界電車路時，被大批暴徒追上包圍瘋狂襲擊，當中一名便衣警拔出曲尺手槍，現場傳出一聲槍響，暴徒大叫“開槍呀！”並急速後退。7 名便衣警迅速脫身，撤到修頓中心公廁內，其後由防暴警護送入灣仔港鐵站。



在8月31日晚9時許，暴徒在銅鑼灣襲擊數名臥底探員，其中一女警被暴徒搶手機和試圖搶槍，該探員當時生命受嚴重威脅，警告無效後，在維園內向天開了一槍示警。後來有數十名暴徒使用長鐵支、竹枝、汽油彈、磚頭等攻擊性武器攻擊附近警員，4名便衣警退到維園內噴水池附近，再被數十名暴徒包圍、瘋狂襲擊，其中8名暴徒更投擲燃燒彈，再有一名探員同晚在維園噴水池附近向天開一槍示警。警方後來強調，兩名喬裝示威者的警員被襲擊，生命受嚴重威脅，他們在被襲擊時，均表明警察身份，並在多次警告無效下才鳴槍示警，此決定是正確及合理。