智慧養老，讓服務便捷如“點菜”

中評社北京9月30日電／選擇“街道”，點擊“您可享受的服務清單”，再點擊“服務項目及設施地圖”，家住黃浦區的王阿姨只花了幾秒鐘的時間，就在手機上搜索到了想要預約報名的家門口老年舞蹈課程。“太方便了，不用再跑出去到處打聽了。”



提起這個能讓王阿姨動動手指就輕鬆搞定家門口為老服務的互聯網平台，要從黃浦區近年來大力推進的“智慧養老”工作說起。



為加快推動黃浦區養老服務工作發展，應對區域人口老齡化和高齡化的嚴峻態勢，進一步提高區域內老年人生活質量，黃浦區於去年底建成了區“智慧養老”一體化綜合服務管理信息平台（以下簡稱“平台”），並於今年1月正式上線。



王阿姨使用的這個功能，就是平台上的子系統之一——綜合為老服務信息系統。這個系統下設服務清單、服務地圖、最新活動、最新政策、一網通辦、用戶中心、咨詢互動等七大模塊。區內的老人及家屬可以在其中的“為老服務項目清單”里直接查看為老服務項目，也可以通過撥打各街道綜合為老服務中心熱線電話、微信等方式進行為老服務項目查詢。



這樣的“一站式”網上為老服務體系，就如同一張虛擬“菜單”，使用者可以根據自己的訴求靈活下單，再也不需要擔心“喜歡的活動沒趕上，參加的活動不喜歡”了。



平台相關負責人朱鍇告訴記者，系統的後續開發還將承載除民政部門外，區內其他相關涉老部門、社會為老服務機構的所有政務類、公益類服務內容，讓系統真正成為在線服務、線上管理、線下運作一體化的綜合服務信息系統。



事實上，提供綜合的為老服務信息，只是平台面向用戶推出的核心功能之一。以“管理、分析、服務、互動”為目標，集監督管理、技術支持、資源共享、統籌調配、評估反饋等功能為一體的平台，自然也少不了數據分析、數據監管的相關係統支撐。



朱鍇表示，目前的平台一共已經形成綜合為老服務信息系統、智慧養老綜合數據中心、養老服務分析及監管系統三大部分，希望由此打造並實現區、街道及居民區為老服務機構三級聯動，形成綜合養老服務管理體系。



其中，智慧養老綜合數據中心主要涉及黃浦區養老工作人、財、物三方面信息，涵蓋了全區所有60周歲及以上實有老年人口綜合信息、養老經費運作台賬信息及為老服務的物件和事件信息。通過數據關係和數據關聯，可以實現養老需求和服務供給的精准匹配和服務定位，提高為老服務能級。養老服務分析及監管系統，則是一個具備了養老資源信息管理分析、數據統計、機構管理、服務監管等功能，及相關行政事項後台辦理的內部養老業務專業管理系統。依托智慧養老綜合數據中心，該系統實現了對現有各項養老服務的統一監管評價和服務機構誠信體系建設，同時可以展現轄區內養老服務運作、資源分布、老年人口分布等綜合情況。



（來源：解放日報）