港澳愛國同胞代表參加廣東省慶祝國慶大會

中評社香港9月30日電／29日下午，廣東省慶祝中華人民共和國成立70周年大會在廣州體育館隆重舉行，大會邀請了為廣東建設發展做出貢獻的港澳愛國同胞代表。



“我和共和國同齡，出生於1949年10月。”談及即將到來的70周年國慶，香港廣東各級政協委員聯誼會首席會長戴德豐激動地對記者說：“在過去的70年，我們國家從零開始，發展到現在取得舉世矚目的成就，變化很大。”作為一名香港同胞代表，對於祖國的變化，他表示，“我們身為中國人是非常驕傲的。”



由7000多人參與的拉歌節目拉開了慶祝大會的序幕。來自廣東各級單位和社會各界的幹部群眾組成的大灣區方陣、先行示範區方陣、學生方陣等，唱起了《沒有共產黨就沒有新中國》《我和我的祖國》等耳熟能詳的經典歌曲，嘹亮的歌聲響徹了體育館上空，現場洋溢著濃烈的慶祝氣氛。



“我最喜歡的是《歌唱祖國》，我自己也經常唱。”戴德豐對記者說。同樣被慶祝大會氣氛感染的還有香港廣東青年總會執行主席霍啟山，他早上六點就從香港出發，來到廣州參加這個盛會。“看到這麼好的氣氛，感覺到我們中國人強起來了。”他說。



一直致力於搭建香港青年與內地的交流平台的霍啟山認為，粵港澳大灣區對香港的年輕人來說是一個巨大的機遇：“可以提供更多就業和創業的機會給香港的年輕人，也可以讓香港的年輕人來到大灣區多了解我們國家，然後融入大灣區的發展。”在國慶節來臨之際，他表示：“作為一個中國的年輕人，我要多參與祖國的建設。”



29日晚，廣東省舉行了慶祝中華人民共和國成立70周年招待會，港澳台同胞代表、華僑華人代表出席。



（來源：新華網）