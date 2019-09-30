陳茂波：Q3港料步入衰退　料將出現財赤

中評社香港9月30日電／財政司司長陳茂波發表網誌稱，2019年的第三季即將結束，雖然GDP的估計數字在10月底才發布，但大致經濟情況大家也許已“心中有數”。當出口、零售以至投資都疲弱時，整體經濟數字難被寄予厚望。本港第二季的GDP按季呈負增長0.4%，如果第三季亦呈負數，本港經濟將陷入技術性衰退。



香港商報報道，他續指，一連串的社會事件，令本地營商氣氛變得極度悲觀，政府統計處編製的中小企業務收益現時動向指數，在8月份急跌至32.1，是自2011年6月有調查以來的紀錄新低，企業投資意欲難免受影響。陳茂波舉例當出口、零售以至投資都疲弱時，整體經濟數字亦難被寄予厚望。本港第二季的GDP按季呈負增長0.4%，若第三季亦呈負數，本港經濟將陷入技術性衰退。



陳茂波又指，環球經濟增長放緩及中美貿易糾紛，令亞洲的製造業及貿易活動放緩。而本地經濟動力放緩，以及近月的社會事件，則影響到零售及餐飲等行業，令多個受到正面衝擊的行業，情況都顯著轉差。零售、住宿及膳食服務業合計的失業率達4.6%，比去年同期高0.7個百分點，遠高於本港2.9%的整體失業率。建造業就業人數跌幅亦比較顯著。



料將出現財赤



另一方面，啟德一幅早前被撻訂的商業用地再度流標，可見全年賣地收入亦存變數。在今年初發表的《財政預算案》中，原本估計2019／20年財政年度可能有160多億元的盈餘。但考慮到上述情況，連同政府近月推出紓緩措施的支出，這個財政年度“埋數”時不排除會出現財政赤字。



陳茂波指出，現時經濟面對較大下行壓力，不論企業或打工仔都需要較多支援，重申政府財政實力穩健，在這時候不宜削減開支，會善用多年累積的財政儲備，適時考慮推出逆周期措施，刺激經濟、紓解民困。



兩家國際信貸評級機構近期相繼調整了對香港的評估，但他並不認同有關理據，強調過去數月發生的社會事件，沒影響“一國兩制”在港的有效落實，香港的核心競爭力仍然良好。



港核心競爭力仍好



他表示，香港一直努力提升自身的競爭力，在瑞士洛桑國際管理髮展學院（IMD）最近發表的2019世界數碼競爭力排名中，香港的全球排名是第8位，升了3級。香港在亞洲經濟體中就繼續排名第2位。這個排名主要看三大要素，香港在“科技”及“知識”分別排名第7位及第4位，表現不俗。至於“準備程度”方面，香港排名就由第24位升至第15位。



另外，昨日陳茂波離港前在機場回應傳媒提問，他指本年度若非將房屋儲備撥入計算，本已錄得赤字；續言過去本港股票和房地產交投淡靜，預料印花稅收益將下跌。另外，他亦預料本港利得稅將會下跌。