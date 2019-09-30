韓國瑜劃時代改革！傅崑萁挺韓四處奔走

傅崑萁。（中評社 資料照） 中評社台北9月30日電／前花蓮縣長傅崐萁公開力挺中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜，日前在臉書分享原因。傅指出，韓國瑜的理念就是“一個能由下而上進行決策的政府”、“一個真正能苦民所苦的政府”，這是個非常偉大的改革。韓國瑜“由下而上的做事”是台灣民眾過去從來沒看過的。



傅崐萁臉書全文：



為什麼我支持韓國瑜？



“由下而上的做事”是國內人民過去從來沒看過的。過去中央很多決策都是由上而下，真正落實到地方的成果，往往會出現不盡人意的落差，畢竟不是每個官都願意下訪基層。



我的好朋友、好兄弟，韓國瑜勤走各縣市，



他的理念就是‘一個能由下而上進行決策的政府’‘一個真正能苦民所苦的政府’，這是個非常偉大的改革，為了讓韓的理念能讓更多人了解，為台灣人民帶來一個不同的選擇、一個新的希望，讓台灣有所改變、讓台灣看見未來，所以最近都在幫我的兄弟，在全國各縣市不斷在推動整合，團結所有一切能夠團結的力量，喚醒所有熱愛這塊土地的台灣人民，共同與韓市長創造新的未來，讓他能夠做更多事情。



很開心的是，台灣世界新聞傳播協會最新民調出爐，我們的花蓮縣長徐榛蔚在多項評比中獲得縣民高度肯定，其中縣市長滿意度第一名、環境保護滿意度、治安滿意度及社會福利滿意度等第三名，得獎並不是僥倖，而是願意用最大的誠意一步一腳印走向群眾，聽取民意來施政，才能讓五星更勝五星，為花蓮種下世代傳承的福田。



“沒有國哪有家”國家能否支持地方，是我的思考重點，我所憂心的是如果國家沒有改變，地方難有突破，不管是環島高速路網、蘇花改二期、國道6號延伸，花東人民長年以來一份最基本的期許─一條安全回家的路，我深信唯有莫忘世上苦人多的韓市長，來為台灣人民服務，這些建設才能真正去落實完成。