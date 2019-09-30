人民時評：推動黨內問責更加科學完備

中評社北京9月30日電／近日，中央紀委國家監委網站推出一系列欄目，如《紀法小課·問責條例系列解讀》《一定之規》《析案例學條例》等，對新修訂的《中國共產黨問責條例》（以下簡稱《條例》）進行以案釋法、解疑釋惑。“《條例》填補了問責盲點”“問責利器越擦越亮”“切實讓鐵規發力、利器生威”……從網友的留言中，人們愈發感受到：問責是懲前毖後、治病救人的手術刀，也是政治性、政策性很強的工作；既體現政治覺悟和政治擔當，也體現認識水平和工作能力。



比起2016年7月實施的版本，修訂後的《條例》在內容上大為豐富，提高了黨內問責的政治性、精准性、實效性，樹立起鮮明的幹事創業導向。只有學深悟透《條例》，並在實踐中精准貫徹，才能激勵廣大黨員領導幹部牢記初心使命、勇於擔當作為，形成建功新時代、爭創新業績的生動局面。



提高問責工作的政治性，才能解決紀委（紀檢組）“唱獨角戲”的問題。以秦嶺北麓違建別墅案為例，早在2014年就開展過整治，但由於當地黨委沒有切實擔負起主體責任，當時問責對象絕大多數都是鄉科級以下的基層幹部，本應真正承擔責任的領導幹部卻置身事外，整治工作遲遲難以推進，導致問題愈演愈烈。而今，《條例》明確規定，黨委（黨組）應當履行全面從嚴治黨主體責任，加強對本地區本部門本單位問責工作的領導；紀委應當履行監督專責，協助同級黨委開展問責工作；黨的工作機關應當依據職能履行監督職責，實施本機關本系統本領域的問責工作。明確責任主體才能壓實政治責任，進而才能用剛性的制度打通政令不通的關節點，確保上下貫通、執行有力。



增強問責工作的精確性，是提高問責工作科學化和規範化水平的必然要求。近年來，問責持續深入、內容和方式不斷創新，成為全面從嚴治黨的利器。同時，實踐中也出現了問責不到位、程序不規範、問責泛化簡單化等問題。對此，《條例》進一步健全完善問責的原則、程序和方式，特別是增加了問責程序的規定，從啟動、調查、報告、審批、實施等各個環節對問責工作予以全面規範。可以說，規範問責、精准問責，方能讓失責幹部徹底悔過、心服口服，真正喚醒責任意識、激發擔當精神。



強化問責工作的實效性，方能充分體現嚴管和厚愛結合、激勵和約束並重。某省一名領導幹部曾在集體決策中對某項錯誤政策提出明確反對意見，但並未被黨組采納，此後該錯誤決策造成嚴重後果，該幹部作為直接主管的班子成員受到問責，感到十分委屈。對此，根據新修訂的《條例》第十七條，上述情形如果再度發生，可以不予問責或免予問責。提升問責的質量和效果，需要既講政策，也講溫度；既不放過有問題的黨員幹部，也不耽誤被容錯的黨員幹部。確保應問盡問，防止亂問錯問，才能卸除黨員幹部的思想包袱，讓他們放開手腳幹事創業。



全面從嚴治黨，永遠在路上。新的問責條例已經開始實施，為敢抓敢管、真抓實幹、勇於擔當的幹部加油鼓勁、撐腰壯膽，對屍位素餐、光說不練、推諉扯皮的人嚴肅批評、嚴格問責，必將有力推動全黨上下形成以擔當作為為榮、以消極無為為恥的濃厚氛圍。



（來源：人民日報）