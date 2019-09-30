中國石油紀監組：推進政治監督具體化常態化

中評社北京9月30日電／“紀檢監察工作高質量發展的關鍵是做到高質量監督。政治監督是紀律監督、監察監督、派駐監督、巡視監督四個全覆蓋監督格局形成的關鍵，是各個監督貫通融合的核心內容。”在日前舉辦的中國石油天然氣集團公司所屬企事業單位紀委書記培訓班上，中國石油紀檢監察組有關負責人針對剛剛下發的《紀檢監察組關於加強政治監督的指導意見》，為全體參訓人員進行了深入的解讀和指導。



近日，中國石油紀檢監察組印發《關於加強政治監督的指導意見（試行）》（簡稱“指導意見”），以黨的政治建設為統領，著力推進政治監督具體化常態化，督促全體黨員幹部切實把增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”落到在實際行動上，為推動黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署不折不扣精准落實提供了堅強政治保障。



做實做細政治監督，必須突出重點、找准靶心，做到黨中央重大決策部署到哪裡，監督檢查就跟進到哪裡。此次印發的《指導意見》聚焦“兩個維護”，緊密結合十九屆中央巡視反饋中國石油在貫徹落實習近平總書記指示批示精神、持續淨化政治生態、壓實管黨治黨責任等方面存在的問題，明確了圍繞貫徹落實習近平總書記對中國石油的重要指示批示精神、貫徹執行黨中央重大決策部署、徹底肅清流毒影響淨化政治生態、嚴明政治紀律政治規矩、嚴肅黨內政治生活、督促履行管黨治黨責任等六項監督重點。



確保《指導意見》落實落地，推動政治監督落地見效，關鍵在於科學有效的監督手段。《指導意見》結合實際，列舉了加強分析研判、做實日常監督、抓好專項檢查、進行約談提醒、強化線索處置、督促問題整改、嚴肅追究問責等七種監督方式，對如何規範地進行監督提供了指導。比如，加強分析研判方面，摸清“樹木”“森林”情況，形成年度政治生態報告並動態更新；做實日常監督方面，深入調查研究，通過召開座談會、開展個別談話等方式，發現黨的政治建設、政治監督中存在的問題和不足，督促抓好整改。“方法明確了，在實施監督上就有了抓手，有助於政治監督實實在在地做起來、做到位。”紀檢監察組有關負責人介紹說。



此外，《指導意見》還提出了健全協調機制、明確責任分工、提升監督能力等保障機制，為中國石油各級紀檢監察機構履行監督基本職責、第一職責，切實強化政治監督奠定了制度基礎、提供了有力武器。



（來源：中央紀委國家監委網站）