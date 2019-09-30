廣西水電工程局副巡視員鄭建林被開除黨籍

中評社北京9月30日電／ 據廣西壯族自治區紀委監委消息：日前，經自治區黨委批准，自治區紀委監委對廣西水電工程局有限公司副巡視員鄭建林嚴重違紀違法問題進行紀律審查和監察調查，並對其採取留置措施。



經查，鄭建林身為國有企業黨員領導幹部，背離入黨初心，喪失理想信念，濫權妄為，貪欲膨脹，將公權力變成謀取私利的工具，大搞權錢交易，在職務晉升、材料採購、業務承攬等方面為他人謀利，並非法收受巨額財物。



鄭建林嚴重違反黨的工作紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大之後不收斂、不收手，性質惡劣，情節嚴重，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，經自治區紀委常委會會議審議並報自治區黨委批准，決定給予鄭建林開除黨籍處分；由中國能源建設集團南方建設投資有限公司按照企業規章制度辦理辭退鄭建林相關手續；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。



鄭建林簡歷



鄭建林，男， 1968年1月出生，漢族，廣西桂平人， 1992年4月加入中國共產黨，1994年5月參加工作，大學本科學歷。



2005年9月至2008年1月，任廣西水電工程局局長；



2008年1月至2011年5月，任廣西水電工程局局長、安哥拉公司總經理；



2011年5月至2013年1月，任廣西水電工程局黨委副書記、局長、安哥拉公司總經理；



2013年1月至2014年11月，任廣西水電工程局黨委副書記、局長；



2014年11月至2015年10月，任廣西水電工程局黨委副書記、執行董事、總經理；



2015年10月至12月，任廣西水電工程局黨委書記、執行董事、總經理；



2015年12月至2018年11月，任廣西水電工程局黨委書記、執行董事；



2018年11月至2019年9月，任廣西水電工程局副巡視員。



（來源：中央紀委國家監委網站）