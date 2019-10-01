中評關注：美智庫推演美中經濟衝突持續升級

CSIS就美中經濟衝突升級進行推演 中評社華盛頓9月30日電（記者 余東暉）在美中貿易戰不斷升級時，美國智庫進行的美中貿易戰模擬推演結果表明，經濟衝突可能是美中關係持續多年的長期特征。在兩國就相對成本的看法發生轉變之前，華盛頓和北京似乎將走上經濟衝突不斷升級的道路。推演結果稱，美中之間不會達成實質性的貿易協議，兩國至少會部分“脫鈎”。



美國知名智庫戰略與國際研究中心（CSIS）今年3月和5月就美中經貿衝突專門進行了兩次全天的模擬演練，邀請美國有實際經驗的專家學者分成美國隊和中國隊，依據若干模型，推演經貿衝突過程中的各種情形與談判策略，最後形成了“超越邊緣:美中經濟關係的升級和衝突”報告。



這個由CSIS副總裁兼政經項目主席古德曼（Matthew Goodman）牽頭進行的模擬推演報告指出，這場衝突以及由此引發的任何“脫鈎”的潛在經濟代價，不僅對美國和中國，而且對整個全球經濟都是巨大的。此外貿易戰已經提升了外溢至美中關係其它方面，甚至引發大國衝突的風險。



模擬推演顯示，美國進入貿易戰時，對這樣一場對抗並沒有做好準備，對它將如何展開只有模糊的感覺。如果不認識到貿易戰可能導致的後果，美國可能會發現自己在經濟、外交和安全方面受到削弱，而不會在中國實現重大的政策變革。最重要的是，政策制定者有誤判的風險，可能會陷入新的冷戰，甚至更糟。