安徽省投集團原副總經理姚衛東被＂雙開＂

中評社北京9月30日電／據安徽省紀委監委消息：日前，經中共安徽省委批准，安徽省紀委監委對省投資集團控股有限公司原副總經理姚衛東嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監察調查。



經查，姚衛東違反政治紀律，對抗組織審查；違反組織紀律，隱瞞不報個人有關事項；違反廉潔紀律，收受禮金、消費卡，違規從事營利活動；違反生活紀律；違反國家法律法規；利用職務上的便利，為他人謀取利益，索取或非法收受他人財物，貪污公款，分別涉嫌受賄、貪污犯罪。



姚衛東身為黨員領導幹部，喪失黨性原則，背離初心使命，紀法意識淡薄，違反黨的多項紀律，並涉嫌受賄罪、貪污罪。依據《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，經安徽省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予姚衛東開除黨籍、開除公職處分；將其涉嫌犯罪問題及涉案財物移送司法機關依法處理；收繳其違紀違法所得。



姚衛東簡歷



姚衛東，男，1968年9月出生，安徽長豐人，研究生學歷，1987年9月參加工作，1999年4月加入中國共產黨。



1984年9月至1987年7月，長豐師範學校普師班學生；



1987年7月至1987年9月，待業；



1987年9月至1992年9月，長豐縣左店中學教師；



1992年9月至1995年7月，安徽大學政治經濟學專業攻讀碩士研究生；



1995年7月至1998年5月，安徽省建設投資公司職工；



1998年5月至2003年5月，安徽省投資集團法規審計部、資產管理公司辦事員；



2003年5月至2008年8月，安徽省投資集團綜合部副主任、法規審計部副主任（主持工作）；



2008年8月至2011年12月，安徽省投資集團法規審計部主任；



2011年12月至2015年10月，安徽省投資集團總法律顧問；



2015年10月至2017年7月，安徽省投資集團副總經理；



2017年7月至今，安徽省投資集團副總經理、董事會秘書。



（來源：中央紀委國家監委網站 ）