澳門各界載歌載舞　唱響祖國

傍晚時分，議事堂前地廣場的國慶牌樓紛紛亮燈，不少遊客在此合影留念(大公報) 中評社香港９月３０日電／為慶祝中華人民共和國成立七十周年，澳門各界近期籌備了一系列豐富多彩的活動，包括同唱《我和我的祖國》、演出大型雜技劇《金箍棒》、搭建國慶牌樓等，共祝祖國生日快樂。



大公報報道，“我和我的祖國，一刻也不能分割”，二十三日一早在中國銀行澳門分行所在地中銀大廈樓前，兩百多位中銀員工、本地青年社團代表、澳門市民及遊客們齊聚一堂，共唱《我和我的祖國》，把澳門同胞對祖國的熱愛、對祖國的祝福，在歌聲中傾情抒發。



同時伴隨著歌聲，兩組設置在中銀大廈前地的大型裝飾也揭開了面紗。兩幅巨型國慶海報，寫滿了中銀人對中華人民共和國七十周年華誕的誠摯祝賀。以“Ｉ Ｌｏｖｅ Ｃｈｉｎａ”和“Ｉ Ｌｏｖｅ Ｍａｃａｕ”為主題的巨型燈箱，在中銀大廈前地上熠熠生輝，表達出澳門同胞“一國兩制”下愛國愛澳的情懷，吸引了不少澳門市民和遊客合影留念。



由澳門特區政府與澳門中聯辦主辦的“慶祝中華人民共和國成立七十周年文藝晚會”則在九月三十日及十月一日晚上上演。今年晚會特別邀請南京市雜技團有限公司，演出大型雜技劇《金箍棒》，讓澳門市民在歡度國慶同時欣賞雜技劇。據了解，雜技劇《金箍棒》以《西遊記》為藍本，以金箍棒為線索，演繹孫悟空拜師學藝、金箍棒降妖伏魔、定海神針永固海河等傳說故事。值得一提的是，該劇為內地首部將３Ｄ多媒體技術融入傳統雜技和魔術表演中的舞台劇，配合劇情中花果山、東海龍宮、降妖除魔等奇幻場景，讓演出更具神話色彩及魔幻氣質，創新的表演形式，讓觀眾欣賞到精彩絕倫的雜技表演，也仿彿身臨其境，經歷一段奇妙的冒險旅程。



此外，每逢國慶節，全澳門都會張燈結綵，議事堂前地廣場還會搭建國慶牌樓。今年這一傳統繼續延續。黃昏時分，華燈初上，燈光璀璨的國慶牌樓成為議事亭前地最亮眼的存在，玉兔環繞中兩座華表分立兩旁，牌樓中間是“歡度中秋 喜迎國慶７０載”的祝福語，不少遊客在此合影留念。