馮志扎：堅決反對形式主義官僚主義

中評社北京9月30日電／形式主義、官僚主義同我們黨的性質宗旨和優良作風格格不入，是我們黨的大敵、人民的大敵。習近平總書記多次發表重要講話、作出重要指示批示，將力戒形式主義官僚主義提升到加強黨的政治建設，保證全黨集中統一、令行禁止的新高度。我們必須從政治上看待形式主義官僚主義問題，充分認識其長期性、複雜性、多樣性、變異性，堅持不懈與之作鬥爭。



從巡視巡察和日常監督檢查來看，當前一些地方和單位形式主義官僚主義問題仍較突出，表現形式多種多樣。在理論武裝方面，有的在學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想上有偏差，學得不深不透，貫徹不到位，以為學了就是懂了，講過了就是落實了，做過了就是做好了。在抓工作落實方面，有的層層發文、開會，但文件內容和講話要求“上下一般粗”，沒有自己的辨識度，出台的政策措施大而化之、沒有“成色”和“含金量”；有的不重實績重“留痕”，注重台賬資料準備和“材料包裝”，開會、辦事時只顧照相和做資料，而具體工作怎麼做、做得怎麼樣反而覺得不重要了。在工作作風方面，有的把貫徹上級部署停留在表達、表態上，火車進站“叫得響跑得慢”，只踩油門不掛擋，工作“空轉”；有的碰到芝麻大的一點事就請示匯報，看似講規矩，實則不敢擔當負責；有的熱衷於與下屬單位簽“責任狀”，一簽了之，責任下移，壓實責任變成了擊鼓傳花，“責任狀”變成了“免責牌”；有的才布置了工作，就催著下面報結果，一些基層同志稱自己是“表叔”，村書記變成了“書記員”，整天忙於填表報材料。在調查研究方面，有的為調研而調研，走“經典”線路，只看“門面”和“窗口”、不看“後院”和“角落”，只看“主幹道”、不看“背街小巷”。



形式主義官僚主義既是思想問題、作風問題，更是嚴肅的政治問題，是我們黨的大敵、人民的大敵。形式主義是“虛”字當頭、做表面文章，其背後是功利主義、實用主義，是政績觀錯位、責任心缺失；官僚主義是高高在上，不接地氣，不掌握實情，實質是脫離實際、脫離群眾，其背後是官本位思想。兩者都是主觀思想脫離了客觀實際，搞花拳綉腿，這與馬克思主義政黨求真務實的理論品質嚴重背離，與我們黨的性質宗旨和優良作風格格不入，任其蔓延泛濫，勢必嚴重影響黨的形象和公信力，最終動搖黨的執政之基。



形式主義官僚主義既是老問題，又有新表現，更主要的是，有時我們身陷其中卻還不知不覺。形式主義官僚主義人人喊打，其實有時候，形式主義官僚主義就在自己身上，我們既是受害者，也是“始作俑者”。因為深入實際不夠、調查研究不夠，一些文件、政策是關門搞出來的，決策研究不深，提出的工作要求不很科學合理，“官僚主義”出題，就帶來了下面“形式主義作答”。形式主義、官僚主義是一對孿生兄弟，官僚主義嚴重，形式主義就盛行。