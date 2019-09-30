江蘇濱海：296個行政村各設1名村級紀檢監察員

中評社北京9月30日電／“張會計，聽說你母親八十歲生日快要到了，先表示祝賀，但是我們作為黨員幹部，可不能大操大辦啊……”這是日前江蘇省濱海縣五汛鎮範場村紀檢監察員康勝鵬開展日常“零距離”監督時的一個掠影。



“現在有問題反映隨時都可以找我們的村級紀檢監察員了，再也不用跑到鎮上或縣裡了。”東坎街道沙浦村李大爺拿著本村的紀檢監察員吳乃進留給他的聯繫卡高興地說著。作為村級紀檢監察員，深入群眾收集上報問題線索是吳乃進的主要職責。前不久，有村民反映徵地拆遷補償情況不透明，他得知後向村委會反映，該村很快將近年來的徵地拆遷補償進行了全面公示。



為了深入推進監察職能向基層延伸，實現對所有行使公權力人員的監察全覆蓋，有效預防和化解基層“微腐敗”，該縣在296個行政村各設立1名村級紀檢監察員，把監督“觸角”不斷向基層延伸。村級紀檢監察員主要負責監督本村黨組織、村委會執行黨的路線方針政策和村幹部勤政廉政等情況，包括廉政監督、政策監督、財務監督、重大事項監督、黨務監督、信訪監督等六個方面。



今年以來，全縣村級紀檢監察員深入農戶收集社情民意300多條，協調解決240多條。



“以前個別村幹部認為犯點小錯也不會被發現，現在有了村級紀檢監察員的監督，監督網越織越密，真正實現監督‘零距離’。”該縣紀委監委相關負責人表示。



（來源：中央紀委國家監委網站）