銀保監會發文保障國慶期間金融服務工作

中評社北京9月30日電／記者從銀保監會獲悉，銀保監會辦公廳近日發布《關於做好2019年國慶節期間金融服務工作的通知》（下稱《通知》）指出，今年是新中國成立70周年，做好國慶節期間金融服務工作意義重大。各銀行保險機構要牢固樹立大局觀念，強化服務意識，改進工作作風，統籌安排、積極組織，確保提供優質高效的金融服務。



《通知》強調，各金融機構要統籌做好營業網點安排。要保證足夠數量網點正常營業，適當調整營業時間，滿足老百姓金融服務需求。休業網點要提前發布公告，明確標注附近開門營業網點的交通圖、服務時間、服務業務種類等信息。同時，節假日是居民出行、旅遊和消費高峰，對資金特別是現金需求較為集中。各銀行機構要備足資金頭寸和櫃台現金，合理做好調配，滿足廣大人民群眾金融服務需求。



《通知》要求，各銀行保險機構要提高電子渠道服務水平。節前要全面查驗自助服務渠道和信息系統，對存在障礙及隱患的，及時維修更換，確保各項服務設施正常運行，為消費者提供周到、細致的服務。要加強信息科技系統抗攻擊、防病毒測試，確保信息科技系統安全，保障電子渠道服務穩定運行。



在化解金融服務糾紛方面，《通知》指出，要明確客戶投訴處置流程，提高節日期間營業網點和自助渠道業務咨詢及投訴處理效率，熱情、依法、規範處理各類投訴，及時化解矛盾糾紛。各銀保監局要指導妥善處理銀行保險消費投訴事項，依法查處損害消費者權益的違法違規行為，切實維護金融消費者合法權益。



針對服務設施安全問題，《通知》要求，各銀行保險機構要制定和完善節日期間金融服務的應急預案，全面開展安全隱患排查，發現隱患，立即整改。要加強對營業網點、自助場所、網上銀行、自助渠道等的監控和安全管理，認真做好防盜、防搶、防火、防突發事件工作，確保財產和人員安全。



此外，《通知》還指出，各保險機構要進一步加強客戶服務工作，建立健全快速反應機制，提高重特大事故的應急響應和服務保障能力，切實做好節日期間的防災防損和查勘理賠工作。保險事故發生後要迅速查勘定損，簡化理賠手續，提高理賠效率，及時支付保險賠款，做到應賠盡賠、應賠快賠，樹立良好形象。



同時，各銀保監局要加強檢查指導，督促轄內機構認真做好節日期間金融服務工作，切實提高服務質量和效率。銀行業協會、保險業協會要充分發揮行業自律作用，共同營造良好的金融服務環境。



（來源：人民網）