柯諷綠吃相難看　蘇貞昌：不容講風涼話

蘇貞昌。（中評社 資料照） 中評社台北9月30日電／台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲日前舉辦“柯粉見面會”，在會中表示“扣掉統獨，藍綠兩黨沒什麼不一樣，但國民黨的餐桌禮儀比較好”，疑似暗酸民進黨“吃相難看”。對此，“行政院長”蘇貞昌今天回擊，民進黨政府非常盡心盡責地結合國人期待，維護台灣的主權，讓台灣能獨立自主地，在國際社會上佔有一席之地，這樣的努力“不容任何人來恥笑或者講風涼話”。



由於米塔颱風逼近，蘇貞昌上午坐鎮“中央災害應變中心”，視察各單位整備狀況，並於會後接受媒體聯訪做以上表示。



柯文哲日前與美麗島電子報董事長吳子嘉在高雄義大皇家劇院舉辦“柯粉見面會”，會中談及台灣民眾黨今後走向，柯文哲直言“扣掉統獨藍綠兩黨沒什麼不一樣，但國民黨的餐桌禮儀比較好”，疑暗酸民進黨“吃相難看”。



蘇貞昌針對柯文哲的談話回擊，表示“民進黨多少人是這樣一代一代，不惜犧牲自己的自由、不惜犧牲個人，來爭取到台灣打破了國民黨當年的威權統治、黨禁、報禁、箝制言論自由種種的不當，今天台灣才能走到民主、自由、開放，同時台灣的主權才能得到保障。”



蘇貞昌強調，今天民進黨政府非常盡心盡責地結合國人的期待，維護台灣的主權，讓台灣能獨立自主地，在國際社會上佔有一席之地，這樣的努力“不容任何人來恥笑或者講風涼話。”

