預期改善攻守兼備　銀行板塊配置價值凸顯

中評社北京9月30日電／上周在兩市出現調整的背景下，申萬一級行業板塊方面僅有銀行一個板塊周度收漲0.85%，其他行業悉數下跌。上周五市場反彈，銀行板塊小幅上漲0.04%，板塊內南京銀行、成都銀行、無錫銀行、平安銀行等多股漲幅超過1%，平安銀行收盤價創歷史收盤新高。



對於銀行板塊，銀河證券表示，逆周期調節力度加碼，8月社融數據略超預期，流動性寬鬆延續，板塊基本面整體平穩。LPR定價機制改革疏通貨幣政策傳導渠道，新老劃斷，銀行增量信貸收益率面臨壓力，推動銀行提升差異化定價能力。降准落地助力銀行信貸規模擴張，引導負債端成本下行，緩解銀行息差壓力。當前板塊估值處於歷史偏低位置，防禦與反彈攻守兼備。



預期明顯改善



銀行板塊逆市反彈吸引了資金的進一步關注。從資金層面上來看，9月北上資金淨流入652.98億元，月度淨流入創歷史新高。而在月度淨流入創歷史新高的情況下，北上資金對銀行板塊的加倉也頗為明顯。



Choice數據顯示，截至9月26日，9月份北上資金共加倉了918只個股，其中加倉股票數量最多的平安銀行被加倉2.84億股。從增持數量來看，北上資金對銀行股進行了大舉加倉，兩市共有10只個股被北上資金增持超過1億股，而這10只股票中有7只是銀行股，分別是平安銀行、農業銀行、民生銀行、光大銀行、工商銀行、中國銀行和浦發銀行，增持數量分別為2.84億股、2.51億股、2.02億股、1.95億股、1.36億股、1.28億股和1.06億股，此外對招商銀行和交通銀行的增持股數也超過了9000萬股，顯示了北上資金對銀行股的偏愛。



除了北上資金偏愛，政策方面，9月26日，財政部發布《金融企業財務規則（徵求意見稿）》。其中，擬規範金融機構大幅超額計提準備金，金融企業原則上計提損失準備不得超過國家規定最低標準的2倍，超過2倍的部分，年終全部還原成未分配利潤進行分配。



興業證券表示，本次徵求意見稿較2018年末版本的修訂相對輕微，能夠改善市場對於銀行板塊預期，提升板塊對於長期資金的吸引力。目前銀行業整體動態估值水平約0.79倍PB左右，處於歷史估值較低分位數水平。市場對銀行整體業績的預期已充分體現在現有的估值水平中，本次《金融企業財務規則》提升了市場對於頭部銀行股息率和業績市場的預期。



低估值價值凸顯



在銀行板塊預期改善和北上資金持續加倉銀行股的情況下，對於銀行板塊的投資如何來看？



長城證券表示，政策重新轉向寬鬆，房住不炒背景下股市已具備相當的吸引力，當前銀行股的估值非常低，切換到明年又是歷史的估值底部，銀行股股息率高，能容納大量增量資金配置；銀行股邏輯有修復，在降准叠加LPR改革下，銀行並非承擔單邊讓利的角色。



東興證券表示，盈利壓制的悲觀預期改善叠加估值低位，銀行板塊配置價值凸顯。第一，前期一系列逆周期調控政策出台，市場對於銀行讓利實體、盈利受壓制的擔憂較重；伴隨近期央行降准，監管規範結構性存款對銀行負債端的呵護政策出台，悲觀預期有望逐步改善。第二，估值處於歷史低位。板塊當前隱含不良率達到歷史高位水平，估值偏低。結構性寬鬆政策延續，經濟拐點仍不明確，雖然板塊難有大行情，但當前估值底部、基本面平穩、悲觀預期邊際改善叠加年末估值切換邏輯或帶來四季度板塊配置的機會。



（來源：中國證券報）