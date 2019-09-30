第八次金融委會議：深化政策性金融機構改革

中評社北京9月30日電／9月27日，國務院金融穩定發展委員會（以下簡稱金融委）召開第八次會議，研究深化金融體制改革、增強金融服務實體經濟能力等問題，部署下一步重點工作。



公開報道顯示，這是金融委自2017年11月成立以來，連續三個月召開會議。此前，金融委分別於7月19日和8月31日召開第六次和第七次會議。



人民網記者梳理會議內容，整理出四大要點：



要點一：增長動力加快轉換，金融風險趨於收斂



會議對我國當前經濟金融總體形勢給出判斷。會議指出，當前我國經濟運行總體平穩，增長動力加快轉換，金融風險趨於收斂。



對比此前，這一判斷更顯積極。近一個月前，第七次金融委會議指出，當前我國經濟形勢總體穩定，金融體系運行平穩健康，各類風險總體可控。



要點二：繼續實施好穩健貨幣政策 加大逆周期調節力度



會議提出，金融體系要貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，切實深化金融供給側結構性改革，繼續實施好穩健貨幣政策，加大逆周期調節力度，保持流動性合理充裕和社會融資規模合理增長。



這一表述與此前第七次會議大體一致，顯示出中央在貨幣政策思路上的延續。而在7月20日舉行的第六次會議中，關於貨幣政策的表述則是“繼續實施好穩健貨幣政策，適時適度進行逆周期調節，保持流動性合理充裕”。



要點三：深化政策性金融機構改革



此次會議提出，要進一步深化政策性金融機構改革，完善治理體系和激勵機制，遵循金融機構經營規律，發揮好政策性金融機構在經濟轉型升級和高質量發展中的逆周期調節作用。



這是近月來，金融委首次明確對政策性金融機構改革提出要求，並指明“完善治理體系和激勵機制”為方向，發揮好“逆周期調節作用”是目標。



此前的兩次金融委會議提出，要把金融工作放到整個國民經濟循環中去統籌謀劃、協調推進；要通過深化金融改革提供機制保障，提供動力支持，多用改革的辦法解決問題。



此次會議對政策性金融機構提出具體要求，亦顯示出對此前會議內容的進一步深化與具體落實。



要點四：要加快構建商業銀行資本補充長效機制



會議提出，要加快構建商業銀行資本補充長效機制，豐富銀行補充資本的資金來源渠道，進一步疏通金融體系流動性向實體經濟的傳導渠道。重點支持中小銀行補充資本，將資本補充與改進公司治理、完善內部管理結合起來，有效引導中小銀行下沉重心、服務當地，支持民營和中小微企業。



與第七次會議提出“鼓勵銀行利用更多創新型工具多渠道補充資本”相比，此次會議更加聚焦中小銀行的資本補充，並要求將“資本補充與改進公司治理、完善內部管理結合起來”，體現防範化解中小金融機構流動性風險的監管思路。



（來源：人民網）