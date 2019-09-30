國慶長假演藝舞台競“秀”

（來源：光明網） （來源：光明網） （來源：光明網） 中評社北京9月30日電／國慶長假將至，北京各大劇場的舞台繁忙而多彩：國家大劇院，吳京安領銜的話劇《抉擇》回溯鐵血歲月，指揮大師西蒙·拉特爵士率享譽世界的倫敦交響樂團帶來古典音樂盛宴；中山公園音樂堂從10月3日起每晚都有演出登台；俄羅斯聖彼得堡艾夫曼芭蕾舞團將在天橋劇場開啟第四屆中國國際芭蕾演出季；一票難求的北京人藝話劇《窩頭會館》再次集結了何冰、濮存昕、宋丹丹、楊立新、徐帆組成的“五星陣容”……與此同時，很多演出還走出劇場，融入了如畫的風景中。2019中國戲曲文化周將在園博園舉行，游園聽戲兩不誤；北京國際音樂節也把一場長達8小時的“睡眠”音樂會搬到了水關長城腳下，舒緩的音樂將陪伴觀眾從滿天星光等來旭日東升。



國家大劇院



中外劇目精彩紛呈



“十一”長假期間，國家大劇院歌劇院、音樂廳、戲劇場和小劇場將同時開放，集中呈現10台23場精彩演出。



10月2日，國家大劇院原創話劇《抉擇》將迎來首演。《抉擇》歷時兩年打造，聚焦在1948年冬天國共兩軍展開的一場生死大決戰。吳京安、洪濤、宗平等實力演員將聯手呈現鐵血歲月裡的一場生死抉擇。



10月3日，享譽國際的倫敦交響樂團將由音樂總監、指揮巨匠西蒙·拉特爵士率領，啟幕國家大劇院2019“醇·萃古典”系列演出。屆時，他們將攜手鋼琴大師伊曼紐爾·艾克斯，演繹勃拉姆斯《降B大調第二鋼琴協奏曲》、拉赫瑪尼諾夫《E小調第二交響曲》兩部經典作品。



此外，摘得“文華大獎”的《天路》將第十二輪登台，黎星、馮敬雅、拉巴扎西等獲獎的原班人馬將再度演繹這部叫好又賣座的舞劇。維也納童聲合唱團、大劇院管弦樂團、北京交響樂團、北京管樂團等中外名團都將帶來精彩演出。中國木偶藝術劇院則為小朋友們準備了《紅軍的戰馬》《八仙過海》兩部木偶劇。



中山音樂堂



每晚上演中國經典



10月3日至7日，中山公園音樂堂每晚都將有演出登台，經典的中國作品將成為5台演出的主線。



10月4日，王蓉蓉、陳俊傑、杜喆等京劇名家將帶來《黨的女兒》《沙家浜》《智取威虎山》等京劇現代戲的經典唱段。由王蓉蓉領銜主演的《黨的女兒》自2016年首演以來，在全國各地演出時都備受好評。當晚，王蓉蓉將再次唱響劇中的動人片段。



10月7日，李祥霆、龔一、曾成偉、李鳳雲四位古琴大師將同台獻藝，上演一場格調高妙的“古琴雅集”。《廣陵散》《流水》等曲目將帶領觀眾回味傳世名曲的不朽魅力。

天橋劇場



國際芭蕾輪番登台



第四屆中國國際芭蕾演出季將在天橋劇場開幕。本屆演出季將持續三個月，是歷屆中持續時間最長、場次最多的一屆，20台33場演出將先後登台。



俄羅斯聖彼得堡艾夫曼芭蕾舞團將率先拉開演出季的大幕，從10月2日至8日，《柴可夫斯基》《卡拉馬佐夫兄弟》《安娜·卡列尼娜》將先後上演。編舞大師鮑里斯·艾夫曼也將親臨北京，以“艾夫曼在中國”為主題，開展針對專業人員的大師精品課程、面向普通觀眾的走進芭蕾及舞台觀摩系列文化活動。



首都劇場



《窩頭會館》再掀熱潮



在北京人藝眾多開票“秒空”的演出中，《窩頭會館》的難搶程度數一數二，演出票甚至成倍溢價。



十年前，這部由劉恒編劇、林兆華導演，何冰、濮存昕、宋丹丹、楊立新、徐帆主演的話劇是為獻禮新中國成立六十周年而作，講述了北平解放前一年，北京南城一個叫做“窩頭會館”的小四合院裡，幾戶掙扎在社會底層的小市民的悲歡離合，他們在黑暗絕望的生活中仍然對未來懷著期待與憧憬。腐朽的社會坍塌了，曙光悄悄降臨，舊的去了，新的來了……



10月2日至5日，《窩頭會館》將再次上演。北京人藝特意選在“十一”期間上演該劇，也是再次為國慶獻禮。



園博園



游園看戲兩全其美



10月2日至8日，北京園博園將迎來2019中國戲曲文化周。7天時間裡，園博園20多處空間將上演近360場演出，打造中心舞台和北京園、江蘇園、南京園、閩園等各地方園百花齊放的場景。除了在京戲曲院團，今年還將有20餘家京外專業院團參演，劇種涵蓋粵劇、紹劇、華陰老腔、莆仙戲等近20種。



戲曲周還將首次在園博廳舉辦“中華戲曲藝術與文創產業博覽會”。以“戲曲藝術守正創新與融合”為主題的學術活動將特邀國內外專家學者進行學術研討。60餘場劇種藝術鑒賞講座也將在部分展演園區開展，為觀眾解讀戲曲藝術知識。



2019園博音樂會也將在園博園歐洲園上演，專業院團的藝術家們將帶來七場露天演出，將優雅的音樂與園林美景相結合。



水關長城



枕星望月欣賞音樂



在長城腳下聽一場露天音樂會的機會不多，更不要提這場音樂會長達8個小時，將從深夜演至日出時分。10月4日晚十點，《追夢·長城夜》音樂會將在水關長城上演，奏響第22屆北京國際音樂節的“先聲”。



《追夢·長城夜》的曲目《SLEEP》由新一代作曲家馬克斯·裡希特所作，2015年9月由英國廣播公司（BBC）3台全程播出，創造了單部作品最長播放的吉尼斯世界紀錄。本次在長城的演出是這部作品第一次來到亞洲。屆時，音樂節將為觀眾提供床位和枕被，讓大家“睡著聽”，在和緩的音樂中度過一個舒適的枕星望月的夜晚。



《追夢·長城夜》之後，10月9日，第22屆北京國際音樂節將在國家大劇院正式開幕，72歲的傳奇女高音歌唱家格魯貝羅娃將與中國愛樂樂團共同登台，在演唱經典歌劇選段的同時，她還將為中國觀眾演唱《茉莉花》和《我愛你中國》。接下來，音樂節還將帶來20場精彩演出。



（來源：北京晚報）