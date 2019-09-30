呂秀蓮諷蔡：我沒博士學位也不會吹牛

呂秀蓮。（中評社 資料照） 中評社台北9月30日電／蔡英文論文上周正式上線開放閱覽，呂秀蓮今天開記者會強調，自己沒有博士學位，也不會吹牛，自己是很客觀請各位鑑賞、拜讀，看看會否有新的發現與體驗。她也呼籲曾取得蔡英文畢業證書的“教育部”、“中選會”、政治大學，不管有幾個版本或是影本都應該公布，接受各界檢驗。



呂秀蓮正進行2020參選連署，須在11月2日前取得逾28萬多份連署書，才能取得參與2020大選的資格。



對於蔡英文博士論文與學歷風波，呂秀蓮今舉行記者會邀請各界檢驗，她表示，雖然很多資料是惡補的，不知道的很多，疑點也無法解釋，但會中播放澳洲雪梨大學博士如何取得博士學位的影片，並請1977年取得美國俄亥俄州立大學數學博士學位的劉重義解析。



“台灣民族同盟”總召集人、獨派學者劉重義質疑，“總統府”公布的蔡英文LSE畢業證書有疑義，包含應該有厚度，不可能是A4紙，字體也不會平常看的到，排版也會很精緻；而論文部分，絕對不可能是合格的博士論文，因為400頁的論文連目錄都沒有，目錄口“試委”員跟教授早就氣死了。



蔡英文20日出席跨界合作的“社群之夜”競選活動時，宣稱她在美國康乃爾大學攻讀碩士的指導教授John J. Barceló III已過世。事後府方澄清是口誤，蔡也表示會向Barceló教授致歉與致意，並再次感謝Barceló教授當年給予她的諄諄教誨，讓她在學術研究領域能夠有所成長與精進。



針對此事，呂秀蓮今天上午在記者會也表示，怎麼會這麼不可思議，可以說很久沒聯絡，好好的一個人被說成過世，這真的是很奇怪。



呂秀蓮說，以小觀大，身為領導人、三軍統帥，遇到事情應趕緊處理，馬上把證書拿出來，但“總統府”當時解釋的記者會拿出來一大箱、散裝的論文紙張，不是畢業證書跟博士論文原稿，跟外界想像差距蠻大的，建議曾經收到蔡英文繳交畢業證書的政大、“教育部”、“中選會”等單位，不管有幾個版本都應該公布，就算影本也沒關係，只要讓外界看看是否一致就好。



會中，呂秀蓮自曝當年本來有機會在哈佛攻讀博士學位，但美國當地風聲是美台很快要斷交，因此放棄獎學金，回台灣共赴“國難”，自己沒有博士學位不會吹牛是哈佛博士，不過有國內外6所大學的榮譽博士。