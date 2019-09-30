我國已成為全球第一貿易大國、第二大消費市場

中評社北京9月30日電／29日，慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉辦新聞發布會。商務部部長鐘山、副部長兼國際貿易談判副代表王受文、副部長錢克明介紹了“推動更高水平開放，促進商務高質量發展”有關情況，並答記者問。



“70年來，我國發生了翻天覆地的變化，商務事業也取得了輝煌成就。特別是黨的十八大以來，我國經貿大國的地位進一步鞏固，商務高質量發展穩步推進，為經濟社會發展作出了重要貢獻。”鐘山表示。



這主要體現有五個方面——



消費水平大幅提升。經過70年發展，我國商品服務供給日益豐富，消費規模不斷擴大，社會消費品零售總額從1952年的277億元，增長到2018年的38萬億人民幣，我國已成為全球第二大消費市場。



對外貿易居全球第一。我國進出口總額從1950年的11.3億美元發展到2018年的4.6萬億美元，成為全球第一貿易大國。同時，貿易結構不斷優化，機電產品、高新技術產品成為出口主體，民營企業成為對外貿易主力軍。



吸收外資進入世界前列。從經濟特區、開發區到自貿試驗區、自由貿易港，從正面清單到負面清單管理，從“外資三法”到《外商投資法》，我國開放的大門越開越大，營商環境越來越好，中國成為外商投資的熱土。利用外資規模不斷擴大，2018年我國吸收外資1383億美元，居全球第二位。



對外投資合作後來居上。2018年對外直接投資達1430億美元，居世界第二位。到去年底，我國對外投資存量接近2萬億美元，境外中資企業有4.3萬家。



參與全球經濟治理能力不斷增強。共建“一帶一路”倡議，得到了160多個國家和國際組織的積極響應，也得到了國際社會的高度評價。我國支持多邊貿易體制，推動世界貿易組織改革。我國簽署了17個自貿協定，在二十國集團、亞太經合組織、金磚國家等平台發出中國聲音，提出中國主張，推動建設開放型世界經濟，推動構建人類命運共同體。



鐘山說，今年前8個月，我國貨物貿易進出口總值20.1萬億元，同比增長3.6%。下一步要在穩外貿政策落實上下功夫，在高質量發展上下功夫，強化科技創新、制度創新、模式創新和業態創新，做強一般貿易，提升加工貿易，發展其他貿易。同時，積極擴大進口，大力發展服務貿易，培育外貿競爭新優勢。



關於共建“一帶一路”倡議，錢克明介紹，這幾年中國與“一帶一路”沿線國家的貿易額占整個對外貿易的比重不斷上升，質量也在提升。中國已與37個國家建立雙邊投資合作工作組，與5個國家建立貿易暢通工作組，與19個國家建立電子商務工作機制，與14個國家簽署了第三方市場的合作協議。



王受文表示，今年上半年，中國經濟發展的增速達到了6.3%，國內消費貢獻了60%，這說明中國有巨大的市場，這對外資非常有吸引力。在自貿試驗區建設方面，今年1—7月，前期設立的12個自貿試驗區以不到全國國土4‰的面積，吸引了占全國14%的外資，占全國13%的進出口。從試點布局看，目前自貿試驗區的布局已經涵蓋中國的東西南北中，服務於“一帶一路”建設、京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角區域一體化發展等國家戰略，同時也服務於中部崛起、西部開發和東北振興等戰略。從試點任務看，自貿試驗區形成了200多項可複制、可推廣的經驗，在全國其他地方進行複制推廣。



（來源：人民網）



