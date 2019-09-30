伊拉克重開與敘利亞口岸　兩國關係進一步改善

中評社北京9月30日電／伊拉克媒體報道，伊拉克總理阿迪勒·阿卜杜勒－邁赫迪批准重新開放一處與敘利亞的主要邊境口岸，標誌兩國關係進一步改善。



伊拉克通訊社和蘇馬里亞電視台28日以伊拉克邊防官員為來源報道，阿卜杜勒－邁赫迪已經同意本月30日重新開放加伊姆口岸，以便人員和貿易流通。加伊姆口岸在敘利亞一側名為阿布卡邁勒口岸，伊拉克方面先前只對政府和軍隊開放。



加伊姆位於伊拉克西部安巴爾省，距離首都巴格達大約300公里。邊界另一側是敘利亞邊境城鎮阿布卡邁勒。這片區域曾是極端組織“伊斯蘭國”在敘利亞和伊拉克的最後據點，2017年由兩國政府軍收複。



這兩座邊境城鎮戰略位置重要，是連接兩國首都陸路通道的必經之地。



去年10月，伊拉克時任外交部長易蔔拉欣·賈法裡訪問敘利亞，與敘利亞方面商談重開邊境口岸事宜。敘利亞官方媒體當時報道，雙方同意“加速”進程。



敘利亞與伊拉克的另外兩處邊境口岸現在由敘利亞庫爾德武裝和美軍控制。



路透社報道，敘利亞與鄰國黎巴嫩、以色列、約旦、伊拉克和土耳其漫長邊界線上有19處邊境口岸，其中大約半數不在敘利亞政府控制下。



敘利亞2011年爆發內戰，部分阿拉伯國家繼而與敘利亞政府關係緊張，多國關閉駐敘利亞使館，阿拉伯國家聯盟暫停敘利亞的成員國資格。不過，敘利亞政府近兩年在地面戰場取得節節勝利，多個阿拉伯國家與敘利亞關係轉暖。



阿拉伯聯合酋長國和巴林去年12月重新開放在敘利亞首都大馬士革的使館。約旦去年10月向敘利亞開放一度關閉的邊境口岸，今年3月兩國恢復通航。



包括伊拉克在內的多個阿拉伯國家呼籲讓敘利亞重返阿盟。不過，消息人士披露，阿盟內部就是否恢復敘利亞的成員國資格分歧嚴重。由於一些成員國反對，阿盟今年3月在突尼斯召開峰會時沒有把這一議題列入議程。



（來源：人民網）