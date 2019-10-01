藍議員曾麗燕：吳敦義列不分區號召力有限

國民黨高雄市議員曾麗燕。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月1日電（記者 蔣繼平）針對中國國民黨主席吳敦義慎重考慮列不分區“立委”名單，國民黨高雄市議員曾麗燕表示，地方基層很明顯排斥黨內大老排不分區，不管排第一或第十五，可能沒有加分，只有減分，號召力恐怕有限，她仍是強調，不希望大家都有太多私心，要順應民意。



曾麗燕，生於1953年，高雄人，高雄應用科技大學觀光暨餐旅管理研究所碩士，現任國民黨高雄市議員，連任3屆，選區為前鎮區、小港區。曾麗燕的先生是前“立委”林宏宗。



曾麗燕表示，地方基層對黨內老大排進不分區“立委”名單，反應相當差，一般人都希望不分區“立委”名單要年輕化，未來進入“國會”才會有衝勁，也是給年輕人機會，當然太年輕可能處事較不周到，因此中青代會是較好的選擇。



曾麗燕認為，現在不分區名單若還給老一輩的政治人物，可能會受到選民排斥，從去年高雄市長選舉造勢期間，觀察很多地方人士都勸韓國瑜不要給老一輩的政治人物上台，沒有加分，只有減分，就可以知道現在的趨勢為何。



曾麗燕表示，吳敦義在高雄當過高雄市長，高雄也有一群人很支持吳，以前也都挺吳當黨主席，就是希望吳有所作為，但是這幾年下來許多人都感到失望，因此以吳來講，可能也不會有太多的號召力。



曾麗燕說，如果今天民心可用，不管怎樣，都要讓誰誰誰排進不分區名額內，這樣才會帶動選情，但是如果這個人選是讓人失望的，那不管排第幾名都沒有用。



有人建議讓吳敦義排第15名，確保大家都能進不分區，這一點怎麼看？曾麗燕表示，可能只有吳的支持者會覺得有作用吧！



曾麗燕強調，韓國瑜是國民黨2020參選人，基層一直在幫韓國瑜拉票，韓在基層的支持是非常高的，也是過去前所未見的，所以不分區名單就應該就要順應民意才對，這一點黨中央一定要正視，不希望大家都有太多私心。