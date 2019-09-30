新華澳報：民進黨仍然是一個“台獨”政黨

中評社香港9月30日電／澳門新華澳報20日發表富權的文章說，民進黨前日選擇在創黨地台北圓山大飯店舉行“全代會”，希望能實現“繼往開來”，持續執政。從目前情況看，蔡英文的民意支持度進一步與韓國瑜拉開距離，如果在未來三個多月內，她自己不犯嚴重錯誤，或是沒有出現重大意外，獲得連任的機率確實不低。但蔡英文在出席“全代會”開幕禮尤其是在“大造勢”環節時，並沒有按照慣例攜帶其副手搭檔“亮相”，卻是個不祥的兆頭。



文章說，對此，蔡英文在致辭時說，“賴清德不會在選戰中缺席”。但不會缺席，是否就等於是擔任“副總統”參選人？蔡英文並未有明確表態。有說是雙方都仍舉棋不定，在作最後考慮；也有說是蔡英文委派賴清德十月中旬到美國訪問，如果戴著“未來副總統”的“頭銜”，不方便拜訪華府各敏感部門，尤其是不能會見華府高官爭取支持。



其實，從種種跡象看，雙方現在對是否配對，都仍有疑慮。在蔡英文方面，本來她的勝算較高，副手的“助攻加力”功能就不那麼重要。何況，找一個對自己“條氣唔順”的人做副手，在磨合上多少都會有問題。此有前科，二零零八年的“總統”大選，在民進黨內初選中，謝長廷與蘇貞昌廝殺得見骨見血，因而蘇貞昌落敗後就負氣跑到了美國。而就在謝長廷打算找葉菊蘭當其副手之時，陳水扁出面“和稀泥”，在說服謝長廷的同時，讓謝長廷的大弟子卓榮泰勸說謝長廷，找回蘇貞昌配對。但結果還是互不服氣，在競選過程中各選各的。而在今次，國民黨內有不贊成“韓朱配”的重量級人物指出，韓國瑜的副手必須是完全順從的，意即朱立倫因為對韓國瑜不服氣，因而不適宜作其副手，就是這個道理。



不過，蔡英文現在感受到壓力。那就是呂秀蓮也跳出來出來參選。呂秀蓮的參選，既是出於個人的強烈政治企圖心，尤其是不服氣“台灣第一位女總統”被蔡英文“搶走”，也是來自“獨派”的撩撥。



這後者尤其具有關鍵性。因為“獨派”的基本盤有一成左右，如果都跑到呂秀蓮那裡去，蔡英文現在對韓國瑜的優勢，就將減弱，距離拉回到只有三幾個百分點。倘在此時，韓國瑜找到了有助其選情的副手，而且收斂其“出格”的作派，也能壓抑“韓粉”的強烈排他性，再加上“知識藍”、“經濟藍”顧全大局，“含淚投票”，蔡英文就將可能會“逆轉敗”，陰溝里翻船。別看呂秀蓮是“孤軍作戰”，國民黨和“韓粉”為了要拉下蔡英文，可能會主動積極地為呂秀蓮連署，力助她能徵集到二十八萬多張合格的連署書，這並不是難事。呂秀蓮只要能跨過“門檻”取得參選權，以其“深宮怨婦”的性格，必然會終日“敲打”蔡英文，那就麻煩多多。



文章說，蔡英文對付呂秀蓮“突襲”的辦法，就是將賴清德拉回來。這樣可能穩住部份“獨派”選票，這是蔡英文“雖不願意，但必須要做”的選擇。



賴清德是否願意“屈就”？還很難說。唯一的誘因，就是能夠以“副總統”的高位，取得二零二四年“總統”大選的參選權，擊敗表現不賴、呼聲極高的鄭文燦。如果離開政壇四年，沒有政治舞台，當然輸蝕於鄭文燦。因為蔡英文心目中的真正接班人是鄭文燦，在其二零二二年底桃園市長任滿後，可能會委任他為“行政院長”，繼續佔有舞台，而且也能出政績，這就將比“無官一身輕”的賴清德具有更多的優勢。對此，賴清德不得不考慮。因而估計，“蔡賴配”能夠配對的機率較高。



“全代會”開幕禮未能為蔡英文尤其是“蔡賴配”造勢，反而成了“立委”的造勢大會。卓榮泰誓言，要再次爭取“立委”議席過半。



這似乎是“不可能任務”。因為民進黨的民意支持度與蔡英文正好相反，竟然是大幅度地低於國民黨。實際上，韓國瑜的民意支持度低於蔡英文，並非是出於國民黨的原因，主要是個人問題，包括“落跑市長”及個人作派、“韓粉”排他性強烈等。而“討厭民進黨”的氛圍則卻並未完全消退。儘管國民黨也不是甚麼“好鳥”，但兩個“爛萍果”比較，似乎是同情票在“被迫害者”這一邊。



而且，又有新情況出現，就是第三勢力跳出來搶票。台灣民眾黨可能會侵蝕民進黨的政黨票，將民進黨可獲分配“不分區立委”的議席額拉低，而且“區域立委的選情也並不樂觀。二零一六年民進黨之所以能夠出乎意外地“大豐收”，主要是受益於“太陽花學運”效應，連一些問政認真的國民黨“立委”，也受到牽連而落選。現在“太陽花學運”已經退潮，一些有實力的國民黨“立委”可能會“回朝”。



最令人感到驚訝的是，在事前毫無徵兆之下，民進黨中常會竟然會在“全代會”召開之前三天，提出了新的“決議文”草案（以往是由中執會提出），而且也在黨代表毫無異議下一致通過。



文章說，而在前幾年，一直有黨代表推動提出新的“決議文”草案，希望能“凍結”“台獨黨綱”，但卻都被蔡英文以“時間不夠，交中執會處理”為由，一手推掉。蔡英文還聲稱，根據“後法優於前法”的法理，承認“中華民國”外殼的《台灣前途決議文》，已經“凍結”了主張“建立台灣共和國”的“台獨黨綱”。



就此，作為法學博士，卻恰恰是違反了“後法優於前法”的法理。因為民進黨在《台灣前途決議文》之後，又通過了一個《正常國家決議文》，比“台獨黨綱”更“獨”。不但不再提“中華民國”，而且為了推動“國家正常化”，比“台獨黨綱”再向前一步，提出了若干具體措施，包括“台灣應廣泛參與國際社會，並以尋求國際承認、加入聯合國及其他國際組織為奮鬥努力的目標”，“台灣應揚棄‘一個中國’的主張，以避免國際社會的認知混淆，授予中國併吞的藉口”等。



或許是蔡英文已經離開了民進黨中央，反而不是法學出身的民進黨高官，看到了這個“弊端”，因而提出了這個《社會同行世代共贏決議文》，以“中和”一下《正常國家決議文》，回到《台灣前途決議文》。但與此同時，在其第二部分的“主張和說明”的第一點“堅定捍衛台灣主權獨立，積極鞏固民主安全防衛”，開端第一句就是“我們明確拒絕中國政府提出的‘一國兩制’主張”，與過去的歷次“決議文”是自說自話相比，專門針對北京的態度極為明顯。這是配合蔡英文“反中抗中”選戰策略的“投名狀”。



因此，這個《社會同行世代共贏決議文》，表明民進黨仍然頑固堅持“台獨”分裂立場，並繼續蓄意破壞台海地區和平穩定，其目的是激化兩岸對立對抗，壓制廣大台灣同胞改善與發展兩岸關係的呼聲，惡意操弄兩岸議題謀取選舉私利。就此而言，民進黨仍然是兩岸關係和平發展的麻煩製造者，島內社會和諧的撕裂者和台灣同胞利益福祉的破壞者。



文章說，實際上，《民主進步黨黨章》第十四條規定，“經全國黨員代表大會就國家重大政策所做之決議文、競選綱領，視為本黨綱領的一部份”。就此，《社會同行世代共贏決議文》已成為民進黨黨綱的主要內容，民進黨黨綱又回到“台獨黨綱”的原點，民進黨仍然是一個不折不扣的“台獨”政黨。