韓國瑜如何吸郭粉？黃柏霖出這三招

國民黨籍高雄市議員黃柏霖。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月1日電（記者 蔣繼平）鴻海創辦人郭台銘放棄連署參選2020，郭粉選票流向何方？參選2020高雄市“立委”的中國國民黨籍高雄市議員黃柏霖表示，韓第一要取得對方諒解，第二要拿出市政成績單，最後要拿出勝選氣勢，讓更多人認同把台灣交給韓國瑜就會更好，超越“討厭誰而不支持誰”的氛圍。



黃柏霖，1967年生，台灣高雄人，現任國民黨籍高雄市議員，曾任國民黨高雄市黨部主委，獲國民黨提名將參選高雄市第五選區（鼓山區、鹽埕區、旗津區、三民區川東里等41里）“立委”，挑戰現任的民進黨籍李昆澤。



對於郭粉可能轉投綠或者不投，韓國瑜該怎麼突破？



黃柏霖表示，第一，要用最大誠意獲得郭台銘和郭粉的認同，至少要取得對方的諒解；第二，必須訴諸高雄市政，為什麼要支持韓國瑜，這九個月高雄有什麼改變，必需要讓高雄市民和台灣民眾相信交給韓國瑜會更好。



黃柏霖說，台灣選舉如果都處於“討厭誰而不支持誰”，那永遠都朝負面方向走，所以必須思考個人情感的好惡和影響台灣發展，到底那一個才是重要的，目前郭董跟郭粉情緒仍激昂，但沉澱下來後，相信一定會做出好的選擇。



黃柏霖指出，大家要思考台灣為何會面臨現在的局面，蔡英文執政三年多拿出來的成績單，如果再讓蔡執政下去，台灣跟世界的聯結會更淡，而且很多互動機制更緊縮，台灣經濟只會陷入更惡劣。



黃柏霖認為，現在資訊科技很發達，心靈的契合不一定是坐下來喝茶，有時候是到底說了做了什麼，這才是重要的。努力做到最後一刻，讓人家認同你，選票就給你，展現出誠意，最後就會因為目標一致共同努力。



黃也說，選舉就是靠氣勢，2016選舉為什麼國民黨一面倒，就是因為大家知道不會贏，就不出來投票，所以怎麼努力讓更多國民相信，把台灣交給這組人就會更好，這就要靠韓國瑜去努力去論述。



黃柏霖表示，世界級企業家會到最後一刻才決定不選，在感性、理性、及各方面上一定都有很多評估，但是別忘了，企業家一定會跟會贏的人合作，韓國瑜要想辦法帶起贏的氣勢，重現去年高雄市長選前的那股風潮，掌握選舉節奏。