劉性仁答中評：勝選關鍵在於推出夢幻組合

中國文化大學國發大陸所副教授劉性仁（中評社圖片） 中評社北京10月4日電（記者 張爽）中國文化大學國發大陸所副教授劉性仁對中評社表示，隨著藍綠候選人攤牌的日子迫近，這段期間，藍綠各自都經歷風風雨雨，也應該告一段落，進行一場夢幻組合、正面對決君子之爭，這段期間出現過的話題人物，終究只是初選過程中的經歷過客，會影響選情變化，但不是絕對的；藍綠支持者及中間選民所期待的夢幻組合對決，才是決定勝選的首要關鍵因素，因此藍綠應該思考究竟該如何找出勝選機率最大的夢幻組合，候選人才是這場選戰的決定性因素。



劉性仁說，誰犯的過錯少，自然能夠脫穎而出。選戰策略、選舉文宣、政策牛肉也都產生舉足輕重的影響，照理說，執政的民進黨應當主動拿出政策牛肉及政績訴求，而非訴求外在的仇中及分裂在野陣營，使用不正方法及不公平競爭的方式來鬥爭對手；而在野的國民黨，應當團結一致而非各有盤算，應當提出比民進黨更有效的提升經濟政策及恢復兩岸關係和平發展的辦法，如果藍綠都照著執政主守、在野主攻的正常邏輯，就不會出現今日藍綠都有許多畸形的亂象。



“甚麼是藍綠的夢幻組合？應當探求多數各自支持者的內心期待。以國民黨來說，韓朱配可以說是最佳組合，具有互補性，也大大加分；以民進黨來說，蔡賴配可以說是最佳組合，既有消弭初選恩怨的意味，同時也得到互補作用。”劉性仁說，但問題在於朱立倫一直不願表態，賴清德受限派系制約，藍綠最佳組合也都難產，急壞了各自的支持者，也讓許多其他的話題人物有更多操作的空間，許多的選舉花絮及放話文化恣意蔓延；如果藍綠都能推出最佳組合，恐怕根本沒有話題人物，炒作諸如柯文哲、郭台銘、王金平、宋楚瑜及呂秀蓮等的空間存在。



劉性仁對中評社表示，問題就是要利用其他政黨參選門票，就應當大大方方表態爭取，而非忸惗作態，不斷放話增加話題性，卻都是假議題。選民真是受夠了，不斷在放話中被折磨著。不論藍綠都有各自存在的問題，客觀來說，都已經有分裂的既定事實，要整合。要團結難度太大。國民黨既然透過民主初選決定了韓國瑜，就不應該在任由黨內放話傷害，坦白說，韓國瑜當然不完美，自然也挽回不了死忠的郭粉及王粉；民進黨蔡英文也問題很多，自然也挽回不了呂粉和一路追打其論文的反蔡獨派，那麼藍綠兩黨為何還要執著？是否有不切實際的想像與期待？選舉本來就不可能得到所有的選票，只能爭取多數、中間及最大公約數的支持，國民黨越陷入郭台銘的情懷，就越不自然；蔡英文越想向獨派示好，獨派的要求就會有越多的不合理。

