胡幼偉獻策新口號　韓國瑜與庶民共治

胡幼偉。（中評社 資料照） 中評社台北9月30日電／“行政院”前發言人、中國文化大學新聞系主任胡幼偉昨日天表示，中國國民黨2020參選人、高雄市長被稱為“庶民總統”，主要是因為他強調苦民所苦，作風親民，沒有權貴的傲慢與驕氣。韓若能當選，庶民政治應該要有新時代的積極意義。在這個新時代中所有的政策，必須以提升庶民的生活水準為基本目標，而不能再獨厚少數人的利益。國家資源要下放基層，貧富差距不能繼續擴大。這才是庶民共同支持韓上位的重要意義。



胡幼偉群組發文全文如下：



《庶民與韓國瑜共治的新時代》



老韓被稱為“庶民總統”，主要是因為他強調苦民所苦，個人作風也很親民，沒有權貴的傲慢與驕氣。



但是，有些韓粉及中間選民認為，庶民的最大期盼，也是最大的任務，就是全力支持老韓選上“總統”，任務結束後，新時代開始，老韓就做他的“總統”、忙他的政務；庶民，尤其是鋼鐵韓粉，也就可以“回歸正常生活”，繼續各自過自己的平凡日子了。換言之，庶民跟老韓的關係，到“總統”大選結束、老韓當“總統”後，也就告一段落了！到時候，“韓家軍”也就可以解甲歸田了！



但我認為，如果只是這樣想，“庶民總統”這四個字的意義，就未免太過消極了。



老韓若能當選“總統”，庶民“總統”或庶民政治應該要有新時代的積極意義，也是一種新的意義。那完全不同於所謂民粹政治，而是真正的、嶄新的庶民政治！實現庶民政治的新時代理想，才是庶民共同支持老韓上位的重要意義。



怎麼說？



簡單講，在老韓當選“總統”後，台灣應該要進入庶民與老韓共治的新時代。



在這個新時代中，所有的政策，必須以提升庶民的生活水準為基本目標，而不能再獨厚少數人的利益。國家資源要下放基層，貧富差距不能繼續擴大。



做為“總統”，老韓除了掌管兩岸、外交及國防大政方針外，不要再事事干預“行政院”依專業分工而進行的日常政務。“總統”平時的工作，不是死盯著“行政院”的動靜，而是要去各地探訪基層庶民，關心庶民生活、傾聽庶民心聲，讓下情能夠上達，成為庶民與“總統”共治的新政治生態與政治文化。所謂天聽自我民聽、天視自我民視，這種以民為本的政治理想，要經由老韓與庶民特別濃厚的革命情感，在老韓手裡真正實現。



在“庶民與老韓共治”的框架中，我們才能真正理解並同意，為什麼大家應該支持老韓當“總統”；老韓也才不會忘記，他同意庶民所請，出來選“總統”，到底是什麼初衷！



所以，在大選結束，老韓開始當“總統”後，庶民跟老韓的關係非但沒有結束，反而是才正要開展在新時代中的親密互動！“總統”如果尊重體制，讓“行政院”好好做事，不要天天對“行政院”下指導棋，就會空出許多時間，不接見外賓或主持例行會議時，大部份的時間，就是要跟庶民接觸，了解民意民情，再將蒐集到的意見，反映給政府相關部門盡速處理。



於是，不管是強強滾或文山伯或每一位支持老韓當選“總統”的庶民，絕不是在輔選成功後就功成身退了；而是要在新時代中轉型為與老韓共治，地位同等重要的民意建言者。



唯有庶民與老韓共治天下，庶民“總統”或庶民政治，才有在新時代中的積極意義。我的想像是：那個“你是高高在上的“總統”、我們只是小老百姓”的舊時代將要過去。在新時代中，庶民雖不做老韓的官，但卻是和老韓共治天下的伙伴，這才是我們支持老韓當選“總統”的積極理由；一個除了讓民進黨下架外，更具正當性和必要性的理由！