蔡壁如：柯99%不會選　但人生沒斬釘截鐵

台北市政府顧問蔡壁如（右）接受廣播節目“POP搶先爆”專訪。（照片：POP搶先爆提供） 中評社台北9月30日電／台北市政府顧問蔡壁如今天接受電台專訪，對於外界盛傳台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲會成為親民黨推薦的2020人選，她表示，柯99%不會參選2020，“自己創民眾黨，去拿別黨門票，很怪”。不用為戰而戰，好好傳達民眾黨理念就好。



柯文哲核心幕僚顧問蔡壁如今接受廣播節目“POP搶先爆”主持人邱明玉專訪，被主持人要求保證柯文哲絕對不選2020，蔡壁如回說“人生沒有斬釘截鐵”，但99%不選。



至於是否會拿橘營門票？蔡壁如說，我們都創黨了，還要接受別人推薦，似乎違反正直誠信，其實也不用為戰而戰，不是一定要為了這一戰，非得要拿誰的門票不可，“這是我的想法”，所以就是按照既定的想法、目標去做。至於現在和親民黨的關係，蔡壁如說，我們自認為和親民黨的關係還不錯。



對於台灣民眾黨不分區“立委”布局，蔡壁如說，跟鴻海創辦人郭台銘陣營合作順暢，郭辦也會提人選跟他們討論，若是國民黨前“立法院長”王金平有屬意人選也會考慮。



蔡壁如指出，民眾黨希望把34席不分區“立委”提滿，被推薦或自薦人選排比較前面，後面就排海選裡脫穎而出的人才，這週預計公布海選辦法。



主持人追問，適逢選舉，民眾黨要如何處理兩岸論述，蔡壁如表示“其實有些事情真的講不清楚，為什麼一定要講清楚呢”，並指台灣有自己的主權、民選“總統”、“憲法”等，何必硬要定義，現實狀況就是台灣的困境，“兩岸維持一點模糊，我覺得也許就這樣過去”。



針對柯文哲邀親民黨市議員黃珊珊擔任副市長沒有事先告知宋楚瑜，讓橘營相當不滿，白橘合作似乎越來越難。蔡壁如表示，黃珊珊去年拜訪宋楚瑜的時候就有談過，“我們確實就是白目”，當時是還在討論，不料消息卻外傳，我們只好出來被迫回應，確實還沒有和宋楚瑜談過，這個很抱歉，但宋楚瑜對柯市長不錯，相信他會原諒我們晚輩白目的行為。



至於是否有和宋楚瑜約見面？蔡壁如說“我們有在安排”；邱明玉追問，所以談妥了嗎？蔡壁如則說“據說是”，隨後又說幕僚在安排，並打圓場說，不能再說下去，免得又說消息是我們走漏的。