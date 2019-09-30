河南省成立法官懲戒委員會　嚴防司法腐敗

（來源：人民網） 中評社北京9月30日電／法治河南建設再上新台階！9月29日，河南省法官懲戒委員會成立大會暨第一次會議在河南省高院召開。會議推選省法官檢察官遴選委員會主任尹晉華為河南省法官懲戒委員會主任委員，並審議通過了《河南省法官懲戒委員會章程（試行）》。



會上，河南省委政法委政治部主任申濤就河南省法官懲戒委員會籌建情況作了說明，介紹了河南省法官懲戒委員會組成人員建議人選名單產生過程，並主持表決通過委員、副主任委員、主任委員人選。省法院黨組書記、院長胡道才為省法官懲戒委員會委員頒發了聘書。



尹晉華指出，建立法官懲戒制度，成立河南省法官懲戒委員會，作為司法體制改革的一項重要制度設計，是保障法官依法獨立公正履職、防止司法腐敗的必然要求，是提升法官懲戒工作專業性、加強法官職業管理科學性的重要途徑，具有重大意義和深遠影響。在今後工作中，懲戒委員會要本著對黨和人民高度負責、對審判事業和法官高度負責的態度，堅持正確政治方向，嚴格依法依規履行職責，不斷完善工作機制，加強自身建設，為樹立司法權威、提高司法公信力、推動法治河南建設邁上新台階貢獻力量。



胡道才在會上強調，成立省法官懲戒委員會，是河南省全面落實司法體制改革的一項重要舉措，也是河南法院發展史上的一件大事。要深刻認識建立法官懲戒制度對落實司法責任制，促進法官依法行使職權，強化審判執行活動監督制約的重要意義，全力支持和保障懲戒委員會開展工作。全省法院要以法官懲戒委員會成立為契機，守初心、擔使命，全面強化審判管理，加大司法公開力度，嚴格內部監督，鍥而不舍整肅司法作風，進一步規範司法行為，提高案件質效，最大限度壓縮違紀違規和權力尋租空間，確保公正高效廉潔文明司法，努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義。



河南省法官懲戒委員會組成人員建議人選，省法院院領導、廳級幹部、審判委員會委員、各部門主要負責人，省紀委監委駐省法院紀檢監察組及省法院研究室、監察局有關人員參加會議。隨後，河南省法官懲戒委員會召開了第一次會議，審議通過了《河南省法官懲戒委員會章程（試行）》。



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