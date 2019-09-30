中企建設巴基斯坦蘇吉吉納裡水電站階段性成果

9月28日，工人們在巴基斯坦曼塞赫拉的蘇吉吉納裡水電站施工現場作業（航拍照片）。（來源：新華社） 中評社北京9月30日電／28日，巴基斯坦蘇吉吉納裡水電站施工現場，28歲的當地電力工程師阿瓦伊斯·拉希姆正手持對講機，與河穀對岸指揮填埋材料至壩口的同事溝通對接。他是水電站項目5000多名巴方員工中的一員。



當天，由中國能建葛洲壩集團建設的水電站工程成功實現大壩截流。



“這是集團第一個海外‘投建營一體化’模式項目，帶給我們很深的體會和收獲。”集團海外投資有限公司董事長林曉丹接受新華社記者採訪時說，成功實現大壩截流標誌著該項目取得階段性成果。



蘇吉吉納裡水電站項目位於巴基斯坦西北部開伯爾－普什圖省東部曼塞赫拉行政區的昆哈河上，是中巴經濟走廊優先實施的重點項目之一。電站將布置4台衝擊式水輪發電機組，總裝機容量為874兆瓦。項目於2017年3月正式進入施工建設階段，合同工期72個月，總投資額約19.6億美元。



“我就是本地人，家在不遠處的城市阿伯塔巴德。”拉希姆說，“我過去參與建設過小水電站，但像這麼大的項目還是第一次參與。從中國同事們那裡，我學到了豐富的工程技術和管理知識，他們的勤奮精神令我欽佩。”



林曉丹告訴記者，“投建營一體化”，即集項目投資、規劃設計、建設以及運營維護於一體的項目運作模式，通過這種模式能夠實現項目內部各方協調統一，較好地發揮集團整體實力，使得項目施工速度等各方面進展良好。“這是一次‘投建營一體化’模式的成功實踐。我們有信心在後續工作中，實現該項目按期投產發電，為巴基斯坦社會經濟發展作出貢獻。”



在大壩截流現場，記者看到已經完成的原河床防滲墻施工作業。項目經理鄧思文告訴記者，施工地位於地質條件極為複雜多變的喜馬拉雅山脈，而該墻施工深度達到110米，“在世界範圍內來看都具有很大難度”。