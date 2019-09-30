光影流轉70年　中國電影的真情訴說

（來源：新華網） 中評社北京9月30日電／為慶祝新中國成立70周年，國家電影局確定《攀登者》《中國機長》《我和我的祖國》《決勝時刻》《古田軍號》《紅星照耀中國》《烈火英雄》7部重點展映影片。



回望70年間的光影流轉，變與不變交替呈現，反映時代先聲的主旋律電影肩負使命勇往直前，工業製作水準日漸提升的商業片推動市場飛速壯大，小成本影片漸漸從小眾靠近舞台中央……中國電影經過70年的蓄力，正在奏響新時代激情奮進的主題曲。



主旋律影片創造“世界新景觀”



貼近現實生活、弘揚時代精神，是中國電影的一項重要使命。應運而生的主旋律電影，用生動的敘事銘記歷史、歌頌時代，圍繞黨和國家的重要時間節點，不斷開拓新的創作境界。



將於國慶檔上映的《我和我的祖國》，講述新中國成立70年間，不同身份和職業的小人物身處7個大事件瞬間的個人經歷。總制片人黃建新說：“我們立足現實，從‘小我’的真實感受，追憶群體的共同記憶。”



回首新中國70年的電影史，在不同的年代，都有講時代故事、發時代先聲的優秀主流電影湧現。



新中國成立初期，推出《白毛女》《南征北戰》等主旋律電影。上世紀70年代至90年代，主旋律電影不斷發展，革命歷史題材和現實主義題材並蒂花開，相繼出現《閃閃的紅星》《開國大典》《大決戰》《焦裕祿》《鴉片戰爭》《離開雷鋒的日子》等優秀影片。



進入新世紀後，《緊急迫降》《集結號》《十月圍城》《建國大業》《湄公河行動》等影片，開始探索主旋律電影與商業電影的結合。近年來，主旋律電影開始用世界性的語言講述中國故事，創造“世界新景觀”。《戰狼2》充滿好萊塢大片式的情節結構和驚險場面，以56.8億的票房成為中國影史票房冠軍。



為迎接新中國成立70周年，中國電影人再次推出一批抒寫偉大時代的主旋律電影。根據中國登山隊登頂珠峰歷史改編的《攀登者》，再現黨中央籌備建立新中國歷史的《決勝時刻》，展現塞罕壩老一輩造林人的《那時風華》……類型豐富的主旋律電影，將主流精神、藝術理念和市場意識充分結合。



商業片推動電影市場飛速壯大



作為與好萊塢電影抗衡的主力軍，國產商業片不斷推動著中國電影市場的繁榮。在國產電影票房總排行榜上，《戰狼2》《哪吒之魔童降世》《流浪地球》《紅海行動》《唐人街探案2》高居前五名，票房總和超200億元。



票房成功的背後，是商業片類型片創作的日漸成熟，動作、喜劇、青春、科幻、冒險、災難、懸疑等類型齊現，呈現出繁榮態勢。



功夫一直是國產電影中極具魅力的元素，1982年，《少林寺》引發了新中國武俠動作片的第一輪狂潮。新世紀後，《英雄》《夜宴》《無極》《一代宗師》等古裝動作電影頻現，而《無間道》《新警察故事》《寒戰》等警匪動作片，也保持著獨特的敘事和打鬥風格。



喜劇電影經過幾十年的市場淬煉，逐漸達到娛樂性和思想性的融合，有現實關懷和深度的作品不斷湧現。



上世紀50年代至90年代，喜劇電影相繼經歷了以諷刺喜劇、歌頌喜劇、輕喜劇等為主的發展階段，湧現出《新局長到來之前》《李雙雙》《小字輩》等在各自時代引起強烈反響的喜劇佳作。馮小剛導演的系列賀歲喜劇，兼具現實性與娛樂性，連續數年引發觀影狂潮。



近年來，《唐人街探案》《西虹市首富》等風格各異的喜劇電影深受市場認可，其中《泰囧》成為中國電影產業化以來首部票房破10億的國產影片。喜劇電影中的現實觀照越來越突出，在嬉笑怒罵中勾勒出時代眾生相。改編自真實事件的《我不是藥神》，將悲劇主題融入喜劇，產生出更加震撼人心的藝術效果。



業內人士指出，中國商業電影從無到有，至今仍在類型化的道路上努力，反映出我國電影工業的不斷成熟。



中小成本影片走向舞台中央



經過70年發展，中國電影市場呈現出更強的包容性和開放性，中小成本文藝片、紀錄片、動畫片等進入大眾視線，滿足不同觀影群體的個性化需求。



上世紀70年代末，中國電影迎來一次創作高潮。《牧馬人》《芙蓉鎮》《天雲山傳奇》《小花》《廬山戀》等一批藝術電影令人耳目一新。此後，以第五代導演為代表創作出的《黃土地》《紅高粱》《霸王別姬》《回家過年》《那山 那人 那狗》等影片以濃鬱的中國風味在世界影壇大放異彩。



《陽光燦爛的日子》《三峽好人》《十七歲的單車》《青紅》《地久天長》等文藝片，在追求個性表達的同時，緩慢培養著觀影群體。《大象席地而坐》《路邊野餐》等藝術片也憑借著優良的藝術質量，收獲市場好口碑。



《中國人民的勝利》《百萬農奴站起來》等誕生於新中國成立初期的紀錄片，多以再現重大歷史進程為主。上世紀70年代末，紀錄片開始觸及社會不同層面，追求藝術審美與文化表達，《奪標》展現體育健兒的拼搏精神，《德興坊》講述弄堂里的百姓故事。



近年來，中國紀錄片產業逐漸完善，視野更開闊、更具人文關懷。《二十二》關注慰安婦群體，成為首部票房過億的國產傳統紀錄片。12年跟拍製作的《零零後》探討了應試教育與素質教育、留守與留學、青春期與親子關係等社會關注的話題。



以《大鬧天宮》為代表的國產動畫電影有著光榮的創作傳統，《驕傲的將軍》《小蝌蚪找媽媽》《天書奇譚》等形成“中國動畫學派”，《阿凡提的故事》《寶蓮燈》等動畫片在題材和技術方面不斷開拓，使中國動畫逐漸與世界接軌。



北京師範大學藝術與傳媒學院教授周星說，70年中國電影已經形成中國獨有的電影體系，也走向了更成熟的精神追求，相信未來的中國電影市場一定能創作出更多更好的產品。



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