郭台銘若列民眾黨不分區　柯文哲：會再遊說

中評社台北9月30日電／台北市長柯文哲今天說，若鴻海創辦人郭台銘願列民眾黨不分區“立委”，“求之不得”，會再找機會遊說郭，因有“母雞”帶領衝刺“國會”席次的效果還是較佳。



中央社報道，柯文哲中午到台北市第二災害應變中心聽取工作報告，接受媒體聯訪時做上述表示。



他說，郭台銘稱其是“無黨一身輕”，若有機會遇到郭，會再進行遊說。



至於原因，柯文哲坦言，“有母雞還是比較好選”，指自己若參選2020“總統”，會有拉抬效果，既然沒有辦法參選，就要想一個折衷辦法。



柯文哲認為，郭台銘經營跨國企業，認識的財經專業人士一定比他多，郭也能提供一些不分區人才，只是他還是會向天下徵才。



對於“行政院長”蘇貞昌表示“民進黨政府盡責維護台灣主權，不容任何人恥笑或講風涼話”，柯文哲說，老百姓自己有眼睛，他也在思考相關問題，“權力使人腐化，絕對權力使人絕對腐化”。



不過，面對媒體追問“民進黨政府也有腐化跡象”時，柯文哲說，專訪再談，認為國家不該把手段做為目標，如尋求當選才能實踐理想，進而合理化所有行為。



柯文哲說，整個國家還是不要太過媚俗，討好選民的大撒幣政策還是應務實，如他也贊成廢印花稅，但應先說明財源，又如去年前“行政院長”賴清德替公務員加薪3%，錢由台北市自籌，“今年‘監察院′再給我們糾正案，說台北市去年人事費增加”。



他說，要加薪3%的是“中央政府”，增加後“監察院”就又來函糾正要求檢討，“這不是很扯嗎？”