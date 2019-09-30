奧地利人民黨大選獲勝　庫爾茨有望再任總理

（來源：網絡） 中評社北京9月30日電／初步計票結果顯示，在29日結束的奧地利國民議會選舉中，前總理庫爾茨領導的中右翼人民黨以絕對優勢成為議會第一大黨，為庫爾茨再次出任總理鋪平了道路。



根據初步計票結果，人民黨贏得38.4%的選票，比上次選舉增加近7個百分點。傳統大黨中左翼社會民主黨排名第二，得票率為21.5%，為該黨有史以來最差選舉結果。這也是兩大傳統政黨得票率差距第一次達到兩位數。



此外，右翼民粹主義政黨自由黨遭受重挫，得票率為17.3%，比上次選舉減少了9個百分點。環保主義的綠黨和傾向自由主義的新奧地利黨分別以12.4%和7.4%的得票率進入議會。



奧地利總統範德貝倫發表聲明說，他將在接下來的一周裡與進入議會的各個政黨進行會談，之後將授權大選獲勝者組織新政府。當地輿論認為，庫爾茨無疑將獲得組閣權，再次出任奧地利總理。



今年5月，時任副總理和自由黨主席的施特拉赫涉嫌與俄羅斯富商“利益輸送”的視頻曝光，時任總理庫爾茨隨即宣布結束人民黨與自由黨的執政聯盟，提前舉行大選。之後庫爾茨因議會通過對其不信任案遭罷免，範德貝倫任命憲法法院院長比爾萊因為總理組建過渡政府。



庫爾茨現年33歲，他2017年領導人民黨在國民議會選舉中獲勝，與自由黨組建聯合政府，成為奧地利歷史上最年輕的總理。



（來源：新華網）

