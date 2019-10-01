傳吳敦義列不分區首席　楊正中諷五府千歲

連任六屆的中國國民黨台中市議員楊正中。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月1日電（記者 林谷隆）針對中國國民黨主席吳敦義擬將自己列入不分區“立委”名單，連任六屆的國民黨台中市議員楊正中接受中評社訪問表示，先前吳表態不選2020，基層都為他“拍拍手”，如果吳將自己安排在不分區第一名，前面表現的明智與大氣，將可能會功虧一簣。國民黨這些五府千歲，年紀到了就應該“有所進退”，不能拿到了權力就忽略栽培年輕人。



楊正中，1954年出生，國民黨籍，連任六屆台中市議員，基層黨工出身，擁有超過40年的黨齡。曾任國民黨台中市議會黨團書記長、國民黨台中市西屯民眾服務社主任、苗栗縣黨部專員等職，也是台中眷村界的政治人物代表。



外傳有國民黨黨代表建議主席吳敦義列為“不分區“立委”第一名”。吳近日受訪表示，他不能一口就拒絕或一口就接受，更表態會“慎重考慮”此事。



楊正中受訪表示，國民黨這些五府千歲，到了這個年紀應該要支持“有所進退”，今天拿到了權力就忘不了，忽略了栽培年輕人的重要性，沒有新的思想，沒有新的觀念，才會導致過去這段時間國民黨的衰敗現象。



他認為，如果吳敦義主席仍然有心想到“立法院”打拼，最佳的作法應該是學習前主席洪秀柱，到艱困選區參選（洪秀柱2020將參選台南市第六選區 “立委”），為黨開疆闢土，現在過了戶籍遷移的時間，如果要排入不分區，也要把自己放在後面一點的“不安全名單”，這樣才會得到人民的尊重。



台灣民意基金會9月24日公布2020大選民調，藍綠對決，53.6%支持蔡英文、30.9%支持韓國瑜，但在政黨認同部分，37.3%認同或偏國民黨，44.2%認同或偏民進黨，有16.8%表態不偏任何政黨。其中，國民黨認同度高出韓國瑜支持度達6.4%。

