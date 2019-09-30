沈富雄自薦列民眾黨不分區　蔡壁如：在聯絡

台北市府顧問蔡壁如。（照片：POP搶先爆提供） 蔡壁如接受廣播節目POP搶先爆專訪。（照片：POP搶先爆提供） 中評社台北9月30日電／台灣民眾黨有意將鴻海創辦人郭台銘列不分區首位，台北市府顧問、民眾黨發起人蔡壁如說“有認真的討論過”，郭台銘的團隊也有推薦一些名單供他們參考，之後民眾黨也會舉辦海選找不分區“立委”。



還有，前民進黨“立委”沈富雄有意出任民眾黨不分區，蔡壁如說，沈富雄經驗豐富，我們很歡迎，也在聯絡，柯市長覺得應該要見面談一談，會很認真地跟他請益。



蔡壁如今天接受電台專訪，被問到是否會把郭台銘列為不分區第一名？蔡壁如直言，我們有認真討論過，不過也要他願意，我們就是尊重，對自己來說當然也是求之不得。由於民眾黨可接受雙重黨籍，不過若要列不分區“立委”，蔡壁如說還是要入黨。



對於郭辦表示郭台銘“目前無黨一身輕”，沒有考慮。蔡壁如則說，“我們就是鼓勵，樂觀其成”，他們也會給不分區名單的意見， 所以未來兩邊不分區的名單會互相溝通。



蔡壁如表示，外界有很多人來推薦、自薦擔任民眾黨選將，柯文哲也有說要辦海選，她自己也很想辦，主持人追問，海選人員放在安全名單之後？一開始蔡壁如說“對”，但之後又改口“不一定”，而且海選也可能“不小心撈到很優秀的人”，相關海選規範可望這周會對外公布，讓大家報名。



蔡璧如說，目前跟郭台銘陣營的溝通順暢，跟國民黨“立法院”前院長王金平也還有聯絡，若王金平願意談不分區“立委”名單，蔡壁如表示，持開放立場討問，而且王金平還沒退出國民黨，也說會參選到底，認為他有自己的想法，就尊重對方，不要去害人家。