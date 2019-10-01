新中國70華誕　致敬共和國勛章獲得者

習近平等黨和國家領導人同國家勛章和國家榮譽稱號獲得者合影（圖片來源：慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心） 中評社北京10月1日電（中評社報道組）中華人民共和國國家勛章和國家榮譽稱號頒授儀式9月29日在北京舉行，于敏、申紀蘭、孫家棟、李延年、張富清、袁隆平、黃旭華、屠呦呦被授予國家最高榮譽的“共和國勛章”。他們都在黨和人民最需要的地方衝鋒陷陣、頑強拼搏，在平凡的工作崗位上忘我工作、無私奉獻。他們的名字，值得我們永遠銘記。



于敏，“兩彈一星”功勛獎章、國家最高科學技術獎獲得者，國防科技事業改革發展的重要推動者。沒有留過洋，無礙他成為世界一流的理論物理學家，隱姓埋名28年，填補了中國原子核理論的空白。在原子核理論研究的巔峰時期，為了國家需要，于敏又轉而從事氫彈理論探索研究工作。為我國氫彈突破發揮了關鍵作用。2019年1月16日，于敏溘然長逝，享年93歲。



申紀蘭，初心不改的農村先進模範，第一至第十三屆全國人大代表。這位來自山西的普通農家婦女，在新中國成立初期，她為了維護中國婦女勞動權利，最早倡導“男女同工同酬”，並寫入共和國憲法。60多年來扎根基層，帶領群眾艱苦奮鬥，推動老區經濟建設和老區人民脫貧攻堅作出巨大貢獻。



孫家棟，中國航天人的傑出代表。翻開他的人生履歷，就如同閱讀一部新中國航天事業的發展史。他是我國人造衛星技術和深空探測技術的開創者之一，擔任月球探測一期工程總設計師，“兩彈一星”功勛科學家。為我國突破衛星基本技術、衛星返回技術、地球靜止軌道衛星發射和定點技術、導航衛星組網技術和深空探測技術作出卓越貢獻。



李延年，1945年參加革命，先後參加解放戰爭、湘西剿匪、抗美援朝戰爭，對越自衛反擊戰等戰役戰鬥20多次，是為建立新中國、保衛新中國作出重大貢獻的戰鬥英雄。



張富清，他在解放戰爭的槍林彈雨中衝鋒在前、浴血疆場、視死如歸，多次榮立戰功。1955年，他轉業後主動要求到湖北最偏遠的來鳳縣工作，為貧困山區奉獻一生。60多年來，他深藏功與名，埋頭工作。連兒女對他的赫赫戰功都不知情。



袁隆平，被譽為“雜交水稻之父”，他一生致力於雜交水稻技術的研究、應用與推廣，發明“三系法”籼型雜交水稻，成功研究出“兩系法”雜交水稻，創建了超級雜交水稻技術體系，為我國糧食安全、農業科學發展和世界糧食供給作出傑出貢獻。他領獎後，說自己回去第一件事就是要到田裡去。目前他和他的團隊正在向“畝產1200公斤衝刺”。



黃旭華，隱姓埋名幾十年，為我國核潛艇事業奉獻了畢生精力，為核潛艇研製和跨越式發展作出卓越貢獻。他在國家勛章和國家榮譽稱號頒授儀式上說，“我和我的同志們，此生屬於祖國，此生無怨無悔”。



屠呦呦，她60多年致力於中醫藥研究實踐，帶領團隊攻堅克難，研究發現了青蒿素，解決了抗瘧治療失效難題，為中醫藥科技創新和人類健康事業做出巨大貢獻。

