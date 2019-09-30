（來源：環球網） 中評社北京9月30日電／據新西蘭中華新聞社奧克蘭9月29日報道，在世界的南半球，與中國萬里之遙的新西蘭，僑居這裡的華僑華人在中華人民共和國即將迎來70周年國慶之際，首屆新西蘭僑界“民族情祖國頌”詩歌朗誦會，在奧克蘭中華傳統文化藝術體驗中心隆重舉行。



這次活動的會場是由主辦方精心設計佈置的，會埸上方掛滿了一串串連接起來的五星紅旗，象徵著海外華人與祖籍國永遠心心相連。舞台上大型電子屏幕映出的紅色背景中，北京天安門的圖案和“民族情祖國頌”大幅會標，顯得格外莊嚴矚目。





朗誦會在身穿民族盛裝的pakuranga協會腰鼓隊員歡樂鼓聲中開始。接下來，新西蘭僑界以祝福祖國為主題的詩歌朗讀會在全體起立共同高唱《歌唱祖國》的歌聲中拉開了帷幕。



這次前來參加朗誦的人員都是來自奧克蘭多家華人社團的僑胞，他們當中最小的年齡僅僅4歲，而最長者已八十多歲。今天他們都是為了一個共同的目標相聚，就是以最美的詩句獻給祖籍國生日，用最真摯的情懷祝福中華民族、祝福祖籍國繁榮昌盛！



在朗誦會上記者了解到這樣一個情節令人感動，一位已六十多歲名叫燕子的朗誦者，她當年曾是共和國的一名女兵，她朗誦的詩歌作品，是兩天前剛知道這次朗誦會的消息後，憑著她對祖籍國的深厚情懷，用了兩個不眠之夜寫了一首長詩。舞台上她以自己的經歷為見證，用那純樸的詩句表達了海外兒女對祖籍國永遠不能分割的深情。那一刻，她那傾情的投入和忘我的朗誦，深深地打動了在場的每一位觀眾。



朗誦會在萬紫千紅舞蹈隊帶來《我的祖國》優美的舞蹈和全場高唱“《我和我的祖國》歌聲中圓滿落幕。



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