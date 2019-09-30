羅馬尼亞翻修基地防禦俄羅斯

羅馬尼亞位於黑海邊的米哈伊爾-科格爾尼恰努空軍基地將進行大幅翻修。來源：參考消息網 中評社北京9月30日電／英媒稱，羅馬尼亞斥巨資翻修一處軍事基地，以加強“防禦”俄羅斯的能力。



據英國《泰晤士報》網站9月26日報道稱，羅馬尼亞將斥資25億歐元加強在黑海的一處軍事基地的功能，以“對抗”俄羅斯。



英媒援引當地新聞網站獲得的文件顯示，位於布加勒斯特以東約193公里的米哈伊爾-科格爾尼恰努空軍基地將達到北約標準。它將能夠容納多達1萬名軍人和北約的F-35戰鬥機。



該基地的特色是一個軍人“迷你城市”，包括幼兒園、體育俱樂部和一家醫院。



報道稱，該基地已經成為北約加強在黑海活動的中心，而黑海則是俄羅斯與西方之間發生軍事對峙的重點地區。



冷戰結束後，羅馬尼亞和保加利亞這兩個毗鄰黑海的前華約國家加入了北約和歐盟。作為回應，它們要求北約加強在該地區的兵力。



2017年2月，大約500名美軍進駐該基地，這裡還駐扎著一個英國皇家空軍“台風”戰鬥機中隊。自去年4月以來，這些飛機多次緊急攔截俄羅斯飛機。羅馬尼亞還領導著北約在黑海的一個年度演習。



報道認為，格魯吉亞是另一個與俄羅斯進行軍事對抗的黑海沿岸國家。它不是北約成員國，但已加入與北約的聯合軍演。北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格在訪問格魯吉亞時說，北約正在為格魯吉亞加入北約“做準備”。格魯吉亞位於黑海東岸。



烏克蘭也加入了北約在該地區的軍演，並且自2014年以來加強了與北約的接觸。



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