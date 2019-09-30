放言民調：蔡47%韓35%關鍵在中間選民

網路媒體放言民調。（放言提供） 中評社台北9月30日電／根據網路媒體“放言”民調，民進黨蔡英文、國民黨韓國瑜對決，蔡英文以47.4%大勝韓國瑜35.3%，兩人差距高達12.1%，較八月民調蔡韓相距6%，有逐漸擴大趨勢。



放言分析，蔡韓差拉大的原因為蔡英文吸收較多非藍綠的支持者，加上少部分泛藍倒戈，是蔡英文領先韓國瑜原因；支持韓國瑜的中間選民及其他政黨傾向民眾比例低於蔡英文，造成落後局面。



在藍綠陣營方面，蔡得到92.8%泛綠支持者的支持；韓國瑜得到77.1%泛藍支持的支持，顯示泛綠較為團結。中間選民部分，蔡英文得到48.3%中間與其他政黨民眾支持，優於韓國瑜的16.9%。



若放進副手一起作民調，若蔡英文與賴清德搭配PK韓國瑜與朱立倫搭配，蔡賴以48.7%勝韓朱的39.7%。



若納入呂秀蓮與王金平，在四人爭逐中，蔡英文以42.0%勝出；其次為韓國瑜32.8%；王金平7.9%；呂秀蓮4.1%。



在看好度部分，蔡英文52.2%；韓國瑜30.3%；王金平2.5%；呂秀蓮1.4%。在好感度部分，柯文哲54.2%；蔡英文54.0%；韓國瑜39.4%。在政黨理念支持度，國民黨32.2%；民進黨23.3%；台灣民眾黨8.0%；時代力量6.9%；親民黨1.9%；綠黨1.8%；基進黨1.4%。



本次民調是由山水公司於9月24日至9月25日執行，以“全國”住宅電話用戶為抽樣架構；以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽出電話號碼，有效樣本1072份，抽樣誤差：在95%的信心水準下，約± 2.99 個百分點；加權方式依“內政部”108年8月人口統工計資料進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構。