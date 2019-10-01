中評側記：敬獻花籃儀式上的“熱搜”老人

李延年、申紀蘭兩位老人（中評社 海涵攝） 中評社北京10月1日電（記者 海涵）30日上午，烈士紀念日向人民英雄敬獻花籃儀式在天安門廣場舉行。這是中國的第六個烈士紀念日，又恰逢中華人民共和國成立70周年前夕，意義格外不同。



記者注意到，今年參加敬獻花籃儀式的社會各界代表中，有兩位特殊的老人。這兩位老人曾在此前一天（29日）“霸屏”微博熱搜榜榜首，他們就是共和國勛章的獲得者——申紀蘭、李延年。



共和國勛章是中華人民共和國的最高榮譽。《國家勛章和國家榮譽稱號法》草案於2015年8月24日提請十二屆全國人大十六次會議審議：草案規定國家勛章和國家榮譽稱號為國家最高榮譽，由國家主席向獲得者授予。2016年1月1日正式設立。



2019年9月17日，國家主席習近平簽署主席令，根據主席令，授予於敏、申紀蘭（女）、孫家棟、李延年、張富清、袁隆平、黃旭華、屠呦呦（女）“共和國勛章”。



29日上午，中華人民共和國國家勛章和國家榮譽稱號頒授儀式在人民大會堂隆重舉行。獲獎的八位老人被國賓護衛隊全程護送抵達會場，網友們紛紛贊道“致敬無雙國士！”



30日上午的向人民英雄敬獻花籃儀式上，申紀蘭、李延年兩位老人佩戴著以紅色、金色為主色調的共和國勛章，採用了國徽、五角星、黃河、長江、山峰、牡丹等元素的章體和以中國結、如意、蘭花等元素為主體的章鏈在人海中格外亮眼。申紀蘭老人依舊穿著昨日領獎時穿的那套黑色西服、黑色布鞋，樸實無華。李延年老人也依舊是一襲綠色軍裝，初心不改。

