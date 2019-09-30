9月中國製造業採購經理指數有所回升

中評社北京9月30日電／國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會30日聯合發佈數據，9月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為49.8%，比上月回升0.3個百分點。



新華社報道，國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河分析，9月份製造業PMI比上月回升，雖然仍處於榮枯線以下，但整體景氣較上月有所改善。



數據顯示，生產需求雙雙擴張。9月份，新訂單指數為50.5%，環比回升0.8個百分點，5月份以來首次升至擴張區間。生產活動有所加快，生產指數為52.3%，環比上升0.4個百分點。



外貿狀況也有所改善。新出口訂單指數為48.2%，環比回升1個百分點。進口指數為47.1%，環比回升0.4個百分點。



同時，高技術製造業持續擴張。趙慶河介紹，高技術製造業PMI為51.3%，高於製造業PMI1.5個百分點，連續8個月位於51%以上的景氣擴張區間，其中，醫藥、電氣機械器材等製造業擴張較快。從需求情況看，高技術製造業新訂單指數為53.3%，環比上升0.9個百分點，市場預期向好。



此外，大中小型企業景氣不同程度回升。大型企業PMI為50.8%，高於上月0.4個百分點；中、小型企業PMI分別為48.6%和48.8%，分別回升0.4和0.2個百分點。從生產情況看，大中小型企業生產指數環比均有所上升，9月全部位於擴張區間。



值得注意的是，企業信心有所增強。趙慶河說，隨著一系列扶持實體經濟發展的政策措施相繼落地，製造業企業生產經營活動預期指數環比上升1.1個百分點，達到54.4%，為第三季度高點。