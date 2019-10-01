唐永紅：民進黨“新決議文”意欲何為？

唐永紅 中評社北京10月1日電（作者 唐永紅）民進黨9月28日黨代表大會通過“社會同行世代共贏決議文”。民進黨在此時此刻跑出新決議文意欲何為？結合新決議文內文所闡述的背景與動因、主張與策略，以及當前民進黨及其當局實際所面臨的主要問題與任務來看，在執政內外交困、選戰生死攸關的艱難時刻，此舉可謂“用心良苦”。



眾所周知，民進黨執政3年多來，在內政方面，以不通情理不合規範的任性、傲慢、霸道，推動一系列為台灣多數民眾所不認同的改革措施；在兩岸方面，打著“維持現狀”的幌子，不惜犧牲台灣民眾先前享有的兩岸關係和平發展紅利，拒不承認“九二共識”及其核心意涵，並推動經濟“脫中”、文化“去中國化”；在對外方面，更是呼籲國際社會形成聯盟對抗大陸，特別是積極“聯美抗中”，危及台海和平以及台灣安全環境。所有這些，弄得台灣社會天怒人怨，以致“討厭民進黨”成為台灣最大黨，最終導致民進黨在2018年11月24日的“九合一”選舉中慘敗。因此，即將來臨的2020年1月11日的大選，成為攸關生死存亡的政權保衛戰。而如何贏得這場大選因此成為“九合一”選舉後民進黨接下來的主要任務。



在民生經濟無所建樹、和平紅利喪失殆盡、台灣海峽風高浪急、“國際空間”不斷減縮、發展環境加劇惡化的條件下，如何贏得2020年大選？左支右絀的民進黨只得掩耳盜鈴訴諸於“政治正確”的“主權牌”，決議文因此出籠。民進黨顯然試圖通過該決議文喚起台灣民眾“芒果幹”（“亡國感”的諧音）主權意識以拼選票，但其“反統謀獨”的“台獨”之心也再次昭然若揭。這充分體現在新決議文之前言、主張和說明、結語三部分的相關論述之中。



在其前言關於出台動因的說明中，新決議文不僅指責“中國的擴張及其對台灣從未間斷的滲透、分化、外交打壓與軍事恫嚇，也使國內的分歧加劇，讓改革工作更加艱辛”，而且宣稱，“在中國政府明確提出‘一國兩制台灣方案’的併吞台灣主張後，台灣作為主權國家的存續、國家安全的維護、區域的和平穩定現況，已不再能依靠兩岸間單方面的善意，或是缺乏共同價值為基礎的經貿互動來維繫。我們該依靠的，是堅定維護的台灣主權，是持續鞏固的民主治理，是轉型強化的社會經濟體質，以及重新定位後的區域與國際角色，如此才能達成‘社會同行以強化台灣，強化台灣以連結世界’”。

