美麗中國建設步伐堅實（權威發布）

中評社北京9月30日電／29日，慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉辦新聞發布會，生態環境部部長李幹傑、副部長黃潤秋、副部長翟青介紹“提升生態文明，建設美麗中國”有關情況，並回答記者提問。



李幹傑表示，新中國成立70年來，我國生態環境保護事業從萌芽起步到蓬勃發展，取得歷史性成就、發生歷史性變革。尤其是黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央謀劃開展了一系列具有根本性、長遠性、開創性的工作，推動我國生態環境保護乃至生態文明建設從實踐到認識發生了歷史性、轉折性、全局性變化。



治理力度持續加大。70年來，我國污染防治力度不斷加大，解決了一大批關係民生的突出環境問題。特別是黨的十八大以來，堅決向污染宣戰，發布實施大氣、水、土壤污染防治三大行動計劃，藍天、碧水、淨土保衛戰全面展開，生態環境質量持續改善。



生態保護穩步推進。70年來，我國堅持生態保護與污染治理並重，實施保護天然林、退耕還林還草等一系列生態保護重大工程，不斷築牢祖國生態安全屏障。全國已建立2750個自然保護區，其中國家級自然保護區474個，各類陸域保護地面積達170多萬平方公里。全國的森林覆蓋率由新中國成立之初的約8%提高到22.96%。



執法督察日益嚴格。70年來，我國基本形成了以環境保護法為龍頭的法律法規體系。黨的十八大以來，先後制修訂9部生態環境法律和20餘部行政法規，新環境保護法自2015年開始實施。第一輪中央生態環境保護督察及“回頭看”累計解決群眾身邊的生態環境問題15萬多個，第二輪第一批督察共交辦群眾舉報問題約1.9萬個，有力推動落實“黨政同責”“一崗雙責”。



近年來，我國空氣質量得到明顯改善，但進入秋冬季，重污染天氣仍然不時發生。如何評價這幾年來大氣污染防治工作所取得的進展？



“大氣污染防治工作，一直作為污染防治攻堅戰的重中之重在全力推進，取得了比較明顯的成效。”李幹傑表示，以大家關心的PM2.5為例，2018年相對2013年，第一批開展PM2.5監測的74個重點城市， PM2.5平均濃度下降了41.7%。重污染天氣影響的範圍、發生的頻次以及每次發生後的嚴重程度都明顯減輕。