印度暴雨致至少86人喪生　醫院被洪水淹沒

（來源：海外網－人民日報海外版 （來源：海外網－人民日報海外版 （來源：海外網－人民日報海外版 中評社北京9月30日電／在過去四天，印度比哈爾邦和北方邦多地降雨量超過常年平均水平，至少有86人喪生，暴雨還導致印度北部的許多火車和航班取消。



據印度時報報道，在北方邦東部的大多數地區和比哈爾邦部分地區（包括巴特那），當地氣象局發布了紅色警報，表明可能有暴雨或特大暴雨。



印度國家災難響應部隊的三支隊伍已經部署在巴特那市中，預計更多救援隊將在晚些時候到達。氣象辦公室預測，在比哈爾邦首府巴特那，暴雨將持續到9月30號。



據報道，幾所公立醫院，包括巴特那最大的醫院納蘭達醫學院（Nalanda Medical College and Hospital）都被洪水淹沒。社交媒體上的視頻顯示，病人坐在進水病房的床上。



市民抱怨說，自最近兩天以來就沒有電力供應。學校也在30號前都進行停課。



巴特那的洪水災情是前所未有的，當地人稱，由於商店關門，他們無法購買基本的生活必需品。



來自比哈爾邦（Bihar）的演員Manoj Bajpayee在Twitter上表達了對家鄉災情的關心。“希望你們所有人都平安！！！”



星期六，比哈爾邦首席部長尼蒂什·庫馬爾（Nitish Kumar）與有關官員舉行了視頻會議，並指示立即進行救濟工作。



北方邦首席部長約吉·阿迪亞尼亞特（Yogi Adityanath）也已指示採取一切措施，向受災者立即提供救濟，對遇難者家屬每人賠償40萬盧比（約合5800美元）。（海外網 包睿一）



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