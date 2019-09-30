SpaceX開啟星際旅行時代？

“星船”（左）讓旁邊的火箭相形見絀。（來源：環球網） 中評社北京9月30日電／美國當地時間28日晚，人稱“矽穀鋼鐵俠”的美國太空探索技術公司（SpaceX公司）CEO馬斯克揭開了“人類史上最強大太空運載工具”——“星船”的神秘面紗。他宣稱，“星船”使用的超級火箭推力是“阿波羅”登月計劃所使用“土星五號”火箭的兩倍，可以裝載100人前往火星，最快將在未來6個月開始在軌測試……這些雄心勃勃的規劃，讓全球航天界人士感到難以置信，但SpaceX公司過往的成功經驗又讓人難免對其激進計劃充滿期待。



具備最強運載能力



《今日美國報》28日稱，在得克薩斯州的SpaceX試驗場，馬斯克站在一個閃耀著金屬光澤的巨型原型飛船面前，向在場的媒體和太空迷們描述了他的宏偉太空計劃。





美聯社28日稱，這種被稱為“星船（Starship）”的超級太空運載工具可運送人員和貨物前往月球或火星，然後再返回地球。不同於當前常見的多級火箭設計，“星船”由一枚巨型助推火箭和一艘飛船組成，其中代號“超級重型”的助推火箭直徑9米、高68米，裝有37台“猛禽”發動機，足以提供7300噸推力，相當於此前史上推力最大的“土星五號”火箭的兩倍！同樣直徑9米、高50米的飛船作為“星船”的第二級，近地軌道運載能力達150噸，將執行長途運送大量貨物和人員的任務，“這對於建造月球基地和火星城市至關重要”。按照馬斯克的規劃，它最終可以搭載多達100人進行長時間的星際飛行。在活動現場，“獵鷹1號”火箭被這艘巨型原型飛船襯托得如同一根不起眼的“小豆芽”。



“可重複使用”已經成為SpaceX公司的招牌特色，與該公司的其他火箭型號一樣，“星船”的兩級都可以自行返回地面並重複使用。為此，該火箭不但選擇液氧甲烷發動機作為主動力，而且還罕見地採用不銹鋼而非更先進的碳纖維材料建造飛船，以抵禦穿越大氣層時的高溫。



擁有在軌燃料加注能力