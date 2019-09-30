與潑漆男合照惹議　韓國瑜：愛與包容

韓國瑜再次呼籲愛與包容。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月30日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜曾與被警方逮捕的潑漆男子合照，被外界質疑又是韓粉惹禍，韓國瑜今天受訪時態度再度呼籲，台灣最可貴的價值就是尊重不同的意見及聲音的自由與民主，大家一定不能忘記愛與包容的精神。



韓國瑜也強調，他無法在合影前一一詢問背景及立場，這對任何一位政治人物來說實在無法做到，這段時間要求合影的人太多了。



韓國瑜30日下午出席高雄銀行配合市府青年創業政策性貸款記者會，會後接受媒體聯訪。



針對曾與潑漆男子合影，韓國瑜表示，這段時間與他照相的人非常非常的多，他在外面跑來跑去，不少人都希望一起合影，但他不太可能和每一個民眾照相前，先詢問各方面的問題，包括政黨色彩、政治立場等等。



韓國瑜說，台灣最可貴的價值、最寶貴的資產，就是一個自由民主的社會，應該包容不同的政治意見跟政治立場，也許不同意你的發言，但一定維護你發言的權利，這是台灣可貴的地方。



韓國瑜呼籲，台灣所有的好朋友們，尊重不同的意見，尊重不同的聲音，這是台灣基本的民主素養。韓也希望，支持他的好朋友們，包容不同的意見的聲音，一定不能忘記愛與包容的精神。