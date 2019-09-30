親民黨：“總統”大選布局2方案討論

中評社台北9月30日電／2020“總統”大選親民黨動向備受關注。親民黨組織部主任張碩文今天說，親民黨幕僚作業一直是用2個方案在討論，一個是親民黨主席宋楚瑜親自參選，另一個則是徵召或與合適對象合作，沒有主戰、主和。



在上一屆“立委”選舉中獲得5%以上票數的政黨有資格推薦“總統”候選人，親民黨未來選戰的策略令外界關注。對於今天聯合晚報報道“門票給誰？親民黨主戰、主和槓上”，親民黨祕書長李鴻鈞接受中央社記者訪問駁斥說，親民黨內部只有主席、副主席、秘書長、副秘書長，哪有什麼主戰、主和。



李鴻鈞強調，親民黨也沒有什麼“黨政人士”在對外放話，“我們沒這種人，只要是用親民黨的黨政人士掛名，我們一概否認，這不是我們親民黨的人”。



談到“總統”大選的目標，李鴻鈞說，預計10月中親民黨會進行內部會議，定調方向，再跟決策委員會報告。



張碩文表示，親民黨的幕僚作業一直都是用2個方案在進行，一個是宋楚瑜親自參選，第二就是若主席沒有動念，不管是徵召或有合適的合作對象，親民黨都不排除，因此他不曉得主戰、主和從何而來。



張碩文也說，親民黨在2020“總統”大選不會缺席，如果是宋楚瑜親征，那絕對是最優秀的參選人；但如果要與其他人合作，會希望至少能夠維持上一屆的得票率，也希望與合作的對象加起來，“能夠大於自己、利於盟軍，大於政黨、利於國家”，提供中間選民第三個選擇的正面能量。



