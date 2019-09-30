英國“脫歐”下周或迎攤牌時刻

（來源：新華網） 中評社北京9月30日電／就脫離歐洲聯盟事宜，英國政府和反對黨下周將推進各自策略，“脫歐”可能迎來攤牌時刻。



消息人士28日披露，政府打算在執政黨保守黨下周年會後向歐盟正式遞交打破“脫歐”僵局的設想法律文本，為雙方重新達成“脫歐”協議爭取時間。而多個反對黨則醞釀下周啟動彈劾首相鮑里斯·約翰遜的程序，以避免政府拒絕延期“脫歐”。



【政府亮方案】



消息人士28日披露，英國政府將在設想法律文本中就英國北愛爾蘭地區與愛爾蘭間“硬邊界”問題提出具體解決方案，在保守黨年會10月2日結束後遞交歐盟，以便讓歐盟其他成員國領導人在10月17日至18日的歐盟峰會之前有時間審閱。



英國“脫歐”事務大臣斯蒂芬·巴克利28日告訴英國《泰晤士報》，政府將在保守黨年會後“數天內”與歐盟共享設想法律文本。



“硬邊界”指“脫歐”後英歐在北愛與愛爾蘭間的唯一陸地邊界地帶恢復實體海關和邊防檢查設施等，是阻撓英國順利“脫歐”的主要障礙。為避免恢復“硬邊界”，現有英歐“脫歐”協議中“備份安排”要求，英國在找不到更好的避免“硬邊界”解決方案前留在關稅同盟，遵循部分統一市場規則。



受制於“備份安排”，“脫歐”協議難獲英國議會批准，繼而無法生效，同時讓英國“無協議脫歐”的可能性日益增加。



英國首相約翰遜因而希望取消“備份安排”，以其他技術性方案替代，與歐盟達成一份新“脫歐”協議。但歐盟堅稱英方迄今提出的替代方案可行性不足。



按照彭博社的說法，儘管雙方談判立場仍有不小距離，雙方談判代表十分關切日益臨近的10月31日“脫歐”期限，且歐盟不願“脫歐”變“拖歐”。歐盟其他27國先前已兩度同意英國延期“脫歐”。



另據要求匿名的外交人員28日向美國“嗡嗡喂”新聞網站披露，德國總理安格拉·默克爾同意“脫歐”再次延期的唯一前提是，英國明確宣布解散議會、提前選舉需要時間。



【議會要彈劾】



約翰遜決意帶領英國如期“脫歐”，但英國國內不少人不希望英國屆時“無協議脫歐”，因而力推“脫歐”再次延期。



英國府院先前數次交鋒，結果保守黨政府喪失議會下院多數，讓議會休會的嘗試也告失敗，議會還通過了阻止“無協議脫歐”法案。



由最大反對黨工黨籍下院議員希拉里·本發起的法案要求約翰遜要麼10月19日以前達成新“脫歐”協議，要麼致信歐盟申請“脫歐”延期。“本法案”本月初生效。不過，政府先前多次強調有信心合理規避“本法案”，從而繼續推進如期“脫歐”。



為杜絕英國10月31日“無協議脫歐”，英國威爾士民族黨、蘇格蘭民族黨和綠黨等多個反對黨準備聯手彈劾約翰遜，理由是約翰遜決定讓議會休會“行為嚴重不當”以及政府可能企圖違反“本法案”。



英國《星期日泰晤士報》29日報道，威爾士民族黨起草的彈劾動議最早可能下周提交議會下院審議，內容包括組建議員委員會，研究議會可以動用的追責機制，包括彈劾。議員委員會將在“本法案”設定的10月19日期限之後發布報告。



如果彈劾動議獲表決通過，約翰遜可能面臨訴訟。英國議會下院1848年後從來沒有動用類似彈劾程序。



威爾士民族黨議會領袖莉茲·薩維爾－羅伯茨29日在《星期日泰晤士報》上發表文章，說彈劾首相的想法似乎“不同尋常”，但她“已向反對黨領袖明確，約翰遜因非法讓議會休會不能免於責罰”。



羅伯茨說，反對黨和議會下院官員正討論多項動議，包括探尋彈劾約翰遜的可能性以及給首相降薪、剝奪他的下院議員身份。



工黨和另外一個反對黨自由民主黨對彈劾動議持“開放態度”。兩黨定於30日會商彈劾等選項。



另據蘇格蘭民族黨議會下院副領袖斯圖爾特·霍西28日向英國廣播公司披露，阻止約翰遜帶領英國“無協議脫歐”的唯一可行策略是發起對政府的不信任投票。霍西暗示，不信任投票可能最早30日或10月1日舉行。



發起不信任投票旨在讓看守政府首相取代約翰遜，向歐盟申請“脫歐”小幅延期並提前選舉。但各反對黨就是否支持工黨黨首傑裡米·科爾賓出任看守首相沒有完全達成一致。



霍西承認，不信任投票成功的關鍵是全部反對黨以及先前“反水”的20多名前保守黨籍議員團結一致，否則約翰遜反而可能趁機實現如期“脫歐”。英國廣播公司報道，如果政府輸掉不信任投票，議會下院有14天另組政府。但如果新組建政府無法獲得議會下院多數成員支持，可能觸發提前選舉。



英國《星期日郵報》報道，議會尋求“脫歐”延期的另一種方法是賦權下院議長約翰·伯科，讓他繞過首相直接向歐盟申請“脫歐”延期。（海洋）



（來源：新華網）