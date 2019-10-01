王道：台第三勢力生存發展的社會環境已形成

郭台銘放棄連署參選，被不少輿論視為郭柯王結盟破局、第三勢力胎死腹中。 中評社香港10月1日電（作者 王道）郭台銘放棄連署參選，被不少輿論視為郭柯王結盟破局、第三勢力胎死腹中。這自然符合了多年來廣為認同的第三勢力沒有生存空間的定律。不過，最近不僅上述當事三人仍然聲稱合作溝通持續進行，且進一步引入宋楚瑜及親民黨擴大為四方互動，繼續勾牽著人們或懷疑或期待或冷蔑的廣泛關注。實際上，如果暫時擱置對親民黨手中那張“入場券”會否使用、由誰使用、如何使用以及可能產生的種種複雜效應，直接從近兩三年台灣政局演變的基本脈絡觀察並抓出其中深層脈理，便可得到明確的結論：一個承載全新政治格局的社會環境已經形成；第三勢力不僅具備了生存發展的基本條件，且已胎動有時，呼聲孔急，隨時準備破繭而出，振翅高飛。



近年台灣政局密集呈現“烙大餅”式劇烈翻轉現象



2016年蔡英文以絕對優勢上台執政。不旋踵間，“全面執政”的民進黨於2018年底“九合一”選舉中全線潰敗，22縣市長中由原來15席驟減為6席，一時哀鴻遍野，滿地狼藉。多數人據此斷言2020大選蔡英文已經出局。殊不料，又僅僅不到一年，一度橫掃全台、狂飆突進的“韓流”余溫未散，但一俟韓國瑜強力奪下國民黨參選人資格，支持率便調頭向下跌跌不休，目前已落後蔡15%以至20%左右，國民黨上下瞠目結舌，茫然不知所措。



稍往前推，2014年“九合一”，則是國民黨僅僅守住6個縣市，與今天民進黨的情形正好掉了個個兒。



對比扁、馬執政時期。同樣在藍綠對抗格局下，二者也都在上任不久就陷入執政困境，施政窒礙難行，政局動盪不定，但重大翻轉性事件都是到第二任後期才出現，好歹做滿八年黯然下台。



短短幾年中這些大起大落如烙大餅、過山車般劇烈翻轉傾覆，形成台灣政治轉型以來前所未見的奇特現象。每次翻轉，自然是有人歡喜有人愁，但不論喜的愁的，統統不明就裡，旁觀者更是目瞪口呆，一頭霧水。雖然媒體報道巨細靡遺，專家文章汗牛充棟，但迄今未見片言一語窺得其中堂奧，或有意對這一新奇現象進行深入爬梳並作出切中要害的闡發。

