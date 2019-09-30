美元強勢打壓黃金急跌　新上漲行情正醞釀

（來源：第一財經） 中評社北京9月30日電／30日，現貨黃金價格在上周五大跌的基礎上，繼續出現明顯回落，截至第一財經記者發稿時，一度跌破1490美元關口，報1489.72美元，跌幅0.48%。



交易員普遍認為，上周以來強勢美元的表現令黃金承壓。但儘管短期內黃金受到強勢美元打壓有所走低，但更多的業內人士看好黃金的未來表現。近一年來，現貨黃金價格累計上漲約25.36%，但仍有充足的上升空間。



金價仍有上升空間



上周，金價跌幅接近1.5%，與此同時，美元則一路走高無懼美聯儲降息以及美國總統特朗普面臨彈劾調查的影響。26日時，美元指數一度在高位上繼續上漲約0.11%，最終收於99.1363，創兩年新高。近1年來，美元指數已經累計上漲約4.2%。



倫敦資產管理公司研究主管勞勒（Jasper Lawler）分析稱，今年以來黃金的走高並不完全受到避險情緒的推動，更多是對衝貨幣貶值的風險。因此美國總統特朗普遭彈劾調查的消息對黃金而言是中性的。



德國商業銀行分析師溫伯格（Eugen Weinberg）則表示：“近期黃金價格下跌後，投資者預計會選擇逢低買入，因此仍然看漲黃金。”



從即將結束的三季度來看，金價已經累計上漲約9%。其中6月漲勢最為突出，月累計上漲達到7%。9月初時，現貨黃金價格一度觸及1550美元／盎司的六年半高點。



嘉盛集團特許市場分析師魏勒（Matt Weller）分析稱，從基本面來看，推動黃金今夏大幅上漲的因素依舊存在：一方面，全球地緣政治緊張局勢不斷加劇，發達國家利率仍處在創紀錄低位。低利率環境降低了持有黃金的機會成本，且歷史上一直與金價上漲掛鈎。